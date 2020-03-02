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***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)

02.03.2020 Pazartesi 18:39

***METRO*** METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sorumluluk Beyanı

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi
02/03/2020
Karar Sayısı
1
Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı

a) Kurumumuzun 01.01.2019 - 31.12.2019 dönemine ilişkin finansal tablo ve faaliyet raporlarının tarafımızca incelendiğini, b) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini. c) İşletmedeki görev ve sorumluluk alanında sahip olunan bilgiler çerçevesinde, Tebliğ uyarınca hazırlanmış finansal tabloların işletmenin aktifleri, pasifleri, finansal durumu, kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığını ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını, işletmenin finansal durumunu, karşı karşıya olunan önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını, d) Kurumsal Yönetim Uyum Raporu (URF) ve Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (KYBF) tarafımızca kabul edildiğini, Beyan ederiz. Ad/Soyad Görevi
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU Yönetim Kurulu Başkanı
Fatih ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Çağla ÖZTÜRK  Yönetim Kurulu Üyesi
Yağmur ÖZTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi
Derya KAYA Yönetim Kurulu Üyesi




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823488


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