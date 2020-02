***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler



***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )



Türkçe

Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler



Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Evet (Yes)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

13.07.2018 (Kipa tarafından yapılmıştır), 19.06.2019, 12.09.2019, 27.11.2019, 26.12.2019

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği



Dava Açılma Tarihi

08.05.2018

Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi

13.07.2018

Davanın Konusu

27.04.2018 tarihli Kipa Genel Kurul Kararlarının iptali

Karşı Taraf(lar)

Jak Esim

Davanın Tutarı

Yoktur.

Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)

Yoktur.

İlgili Mahkeme ve Dosya No

T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/366

Davanın Duruşma Tarihi

25.12.2019

Alınan Karar

25.12.2019 tarihli duruşmada, bilirkişilerin ek rapor düzenlemesine karar verilmişti. Söz konusu ek rapor 04.02.2020 tarihinde mahkemeye sunulmuştur.

Bir Sonraki Duruşma Tarihi

11.03.2020

Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı

Yoktur.

Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi

Yoktur.

Açıklamalar



Şirketimizin 26.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında, Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/366 E. sayı ile görülmekte olan davanın 25.12.2019 tarihli duruşmasında dosyanın yeniden aynı bilirkişilere tevdii edilerek, ek rapor düzenlenmesine karar verildiği duyurulmuştu.

Bilirkişiler tarafından mahkemeye 04.02.2020 tarihinde sunulan raporlarında özetle

Gerek CD kayıtları ve gerekse toplantı tutanaklarının incelenmesinde, Genel Kurul toplantısının usulüne uygun yapıldığı, sorulan soruların not alındığı, cevaplanmaya çalışıldığı, cevaplanamayan soruların internet sitesinde cevaplanacağı bilgisinin verildiği, baskı ve tehdit unsuru oluşturacak bir davranışın bulunmadığı, hissedarların bilgi almasını engelleyen herhangi bir olağandışı durum bulunmadığı tespitleri yapılmış olup, bilirkişiler 27.11.2019 tarihli raporlarındaki kanaatlerini yinelemişlerdir.

(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)











http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817240





