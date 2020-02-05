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***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler

05.02.2020 Çarşamba 18:17

***MGROS*** MİGROS TİCARET A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )

İlgili Şirketler []
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
13.07.2018 (Kipa tarafından yapılmıştır), 19.06.2019, 12.09.2019, 27.11.2019, 26.12.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Dava Açılma Tarihi
08.05.2018
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
13.07.2018
Davanın Konusu
27.04.2018 tarihli Kipa Genel Kurul Kararlarının iptali
Karşı Taraf(lar)
Jak Esim
Davanın Tutarı
Yoktur.
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
Yoktur.
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesi 2018/366
Davanın Duruşma Tarihi
25.12.2019
Alınan Karar
25.12.2019 tarihli duruşmada, bilirkişilerin ek rapor düzenlemesine karar verilmişti. Söz konusu ek rapor 04.02.2020 tarihinde mahkemeye sunulmuştur.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
11.03.2020
Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
Yoktur.
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Yoktur.
Açıklamalar

Şirketimizin 26.12.2019 tarihli özel durum açıklamasında, Karşıyaka Asliye Ticaret Mahkemesinde 2018/366 E. sayı ile görülmekte olan davanın 25.12.2019 tarihli duruşmasında dosyanın yeniden aynı bilirkişilere tevdii edilerek, ek rapor düzenlenmesine karar verildiği duyurulmuştu.
Bilirkişiler tarafından mahkemeye 04.02.2020 tarihinde sunulan raporlarında özetle
Gerek CD kayıtları ve gerekse toplantı tutanaklarının incelenmesinde, Genel Kurul toplantısının usulüne uygun yapıldığı, sorulan soruların not alındığı, cevaplanmaya çalışıldığı, cevaplanamayan soruların internet sitesinde cevaplanacağı bilgisinin verildiği, baskı ve tehdit unsuru oluşturacak bir davranışın bulunmadığı,  hissedarların bilgi almasını engelleyen herhangi bir olağandışı durum bulunmadığı tespitleri yapılmış olup, bilirkişiler 27.11.2019 tarihli raporlarındaki kanaatlerini yinelemişlerdir.
(İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817240


BIST
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