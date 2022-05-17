***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



***MOBTL*** MOBİLTEL İLETİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )



Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Daveti ve Bilgilendirme Dökümanı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır



Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021

Karar Tarihi 17.05.2022

Genel Kurul Tarihi 13.06.2022

Genel Kurul Saati 14:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 12.06.2022

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe BAHÇELİEVLER

Adres Çobançeşme Mah. Kımız sok. No:16/1, Giriş Kat, -3.Kat



Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının oluşturulması

2 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin bağımsız denetim rapor özetinin okunması ve görüşülmesi

4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin finansal tabloların okunması, müzakere edilmesi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ötürü ayrı ayrı ibra edilmesi

6 - Yönetim Kurulunun 2021 yılı kâr dağıtımı ile ilgili teklifinin müzakere edilerek karara bağlanması

7 - Yönetim Kurulu üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi

8 - Yönetim Kurulu üyelerine yapılacak ücret, huzur hakkı gibi ödemelerin görüşülerek karara bağlanması

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim firması seçiminin onaylanması

10 - Şirket'in 2021 yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

12 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların es¸ ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri^ yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Dilekler ve temenniler

14 - Kapanış

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım



Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2021 yılı Genel Kurul Daveti.pdf - İlan Metni

EK: 2 Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı





Ek Açıklamalar

Şirketimiz Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantısı, 2021 yılı faaliyet dönemi çalışmalarını incelemek ve ekli gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 13/06/2022 Pazartesi günü, saat 14:00'da, Çobançeşme Mah., Kımız Sok., No.16/1, Giriş Kat, -3. Kat Bahçelievler / İstanbul adresinde yapılacaktır.

Gündemi ve vekalet formunu içeren Genel Kurul ilan metni ve gündem maddeleri ile ilgili Bilgilendirme Dokümanı ekte yer almaktadır.











http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1031023





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