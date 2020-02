***MZHLD*** MAZHAR ZORLU HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



Özet Bilgi MZHLD 2017 TAKVİM YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır



Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017

Karar Tarihi 13.02.2020

Genel Kurul Tarihi 01.04.2020

Genel Kurul Saati 10:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 31.03.2020

Ülke Türkiye

Şehir İZMİR

İlçe ÇİĞLİ

Adres 10003 SOKAK NO: 6 AOSB



Gündem Maddeleri

1 - Açılış, Divan Kurulu'nun seçimi ve Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Divan Kurulu'na yetki verilmesi.

2 - Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan 2017 takvim yılına ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması.

3 - 2017 takvim yılına ilişkin Bağımsız Denetçi görüşünün okunması.

4 - 2017 takvim yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri dahilinde hazırlanan Konsolide Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.

5 - Görev süreleri devam eden Yönetim Kurulu Üyeleri'nin 2017 yılı hesap dönemi faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.

6 - Yönetim Kurulu'nun 2017 yılı karın kullanım şeklinin ve kar ve zarar hesabı ile ilgili önerisinin görüşülerek karara bağlanması.

7 - Şirketimiz 2017 yılı Bağımsız Denetimi için, Lidya Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile yapılan Bağımsız Denetim Sözleşmesi'nin Genel Kurul onayına sunulması.

8 - Yeni dönemde görev yapacak Yönetim Kurulu üyelerinin huzur hakkı ücretlerinin tespiti.

9 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II No: 17. 1 Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12/4. maddesi kapsamında, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile ve elde edilen gelir veya menfaatler hususunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No: 17. 1 Kurumsal Yönetim İlkeleri Tebliği'nin 1.3.6 maddesi gereği yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, Yönetim Kurulu Üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek önemli nitelikte işlem yapması ve/veya şirketin veya bağlı ortaklıkların işletme konusuna giren ticari iş türünden bir işlemi kendi veya başkası hesabına yapması veya aynı tür ticari işlerle uğraşan bir başka şirkete sorumluluğu sınırsız ortak sıfatıyla girmesi durumunda söz konusu işlemler hakkında bilgi verilmesi ve TTK' nın 395. ve 396. maddelerinin öngördüğü izinlerin verilmesi hususunun müzakeresi ve onaylanması.

11 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, müzakeresi ve onaylanması, 2018 yılı için bağış üst sınırının belirlenmesi.

12 - Dilek ve temenniler.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım



Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 2017 GK Cagri Gundem Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2 2017 GK YKK.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı













