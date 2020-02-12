***OLMIP* *BUCIM* *ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu



***OLMIP******BUCIM******ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )



İlgili Şirketler [ADESE, BUCIM, OLMIP]

İlgili Fonlar []

Türkçe

BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu



Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

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Bildirim İçeriği



Açıklamalar



OLMIP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/02/2020) BUCIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/02/2020) ADESE.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/02/2020)







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818525





BIST

