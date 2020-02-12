***OLMIP* *BUCIM* *ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
12.02.2020 Çarşamba 09:19
***OLMIP******BUCIM******ADESE*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
İlgili Şirketler [ADESE, BUCIM, OLMIP]
İlgili Fonlar []
Türkçe
BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
OLMIP.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 13/02/2020) BUCIM.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 18/02/2020) ADESE.R (Kaydi Pay, Kapanış tarihi: 19/02/2020)
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818525
BIST