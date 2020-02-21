***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim
21.02.2020 Cuma 17:19
***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımı yapılmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması hakkında.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 19.820.509
Ulaşılacak Sermaye (TL) 19.919.009
Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000
B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 19.775.509 98.500 0,49809 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 Hamiline
Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 19.820.509 98.500,000 0,49695
Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket çalışanları
Ek Açıklamalar
Şirket çalışanlarımıza hisse opsiyonu verilmesi ve Şarta Bağlı Sermaye Artırımına ilişkin, Yönetim Kurulu Kararı, Değerleme Raporu, Ortaklık Hakkı Veren SPA-İHRAÇ Belgesi ekte sunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Değerleme Raporu.pdf
EK: 2 İhraç Belgesi.pdf
EK: 3 Şarta Bağlı Sermaye Arttırımı YKK 21.02.2020.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820886
BIST