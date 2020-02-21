***OMD* *OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



***OMD******OSMEN*** OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )



Özet Bilgi Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. Çalışanlarının Şirket hisselerini edinmesi amacıyla şarta bağlı sermaye artırımı yapılmasına yönelik olarak gerekli iş ve işlemlerin yapılması hakkında.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır



Yönetim Kurulu Karar Tarihi 21.02.2020

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 50.000.000

Mevcut Sermaye (TL) 19.820.509

Ulaşılacak Sermaye (TL) 19.919.009



Bedelli Sermaye Artırımı (Tahsisli)

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) Verilecek Menkul Kıymet Nevi İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREOSMK00030 45.000

B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 19.775.509 98.500 0,49809 B Grubu, OSMEN, TREOSMK00022 Hamiline



Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullandırılmadan Tahsisli Artırılacak Sermaye (%) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

TOPLAM 19.820.509 98.500,000 0,49695



Artırılacak Sermayenin Tahsis Edildiği Kişi Şirket çalışanları



Ek Açıklamalar

Şirket çalışanlarımıza hisse opsiyonu verilmesi ve Şarta Bağlı Sermaye Artırımına ilişkin, Yönetim Kurulu Kararı, Değerleme Raporu, Ortaklık Hakkı Veren SPA-İHRAÇ Belgesi ekte sunulmuştur.



Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Değerleme Raporu.pdf

EK: 2 İhraç Belgesi.pdf

EK: 3 Şarta Bağlı Sermaye Arttırımı YKK 21.02.2020.pdf













http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820886





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