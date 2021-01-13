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***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim

13.01.2021 Çarşamba 17:00

***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanım tarihleri ile banka hesap numaraları ve SPK tarafından onaylanmış olan İzahname.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni ısın kodu eklenmesi

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.12.2020
Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000
Mevcut Sermaye (TL) 89.100.000
Ulaşılacak Sermaye (TL) 142.560.000

Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 53.460.000,000 60,00000 1,00 PEGYO, TRAGLOBL91Q0 Hamiline PEGYO(RÜÇHAN), TRRGMYO00061

Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)
TOPLAM 89.100.000 53.460.000,000 60,00000

Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.S.'nin yeni pay hakları kullanılmayan ve borsada satılamayan payları satınalma taahhüdü bulunmaktadır.
Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 18.01.2021
Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.02.2021
Para Birimi TRY

Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar
SPK Başvuru Tarihi 26.06.2020
SPK Başvuru Sonucu Onay
SPK Onay Tarihi 07.01.2021
Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay
Ödeme Tarihi 20.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.
Kayıt Tarihi 19.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01.12.2020 tarihli ve 298 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 53.460.000 TL artırılarak 142.560.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/11 sayılı kararı kapsamında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.
Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan İzahname, işbu bildirimin ekinde yer almakta olup, KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.peragyo.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Global Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.global.com.tr) yer almaktadır."

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 PERA GYO - İzahname -SPK Onaylı_2021.01.pdf






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901906


BIST
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