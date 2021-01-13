***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim



***PEGYO*** PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sermaye Artırımı - Azaltımı İşlemlerine İlişkin Bildirim )



Özet Bilgi Sermaye artırımına ilişkin rüçhan hakkı kullanım tarihleri ile banka hesap numaraları ve SPK tarafından onaylanmış olan İzahname.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Düzeltme Nedeni ısın kodu eklenmesi



Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.12.2020

Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 250.000.000

Mevcut Sermaye (TL) 89.100.000

Ulaşılacak Sermaye (TL) 142.560.000



Bedelli Sermaye Artırımı (Rüçhan hakkı kullandırılarak)

Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Rüçhan Hakkı Kullandırma Fiyatı (TL) Verilecek Menkul Grubu Verilecek Menkul Kıymet Nevi Rüçhan ISIN Kodu Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

PEGYO, TRAGLOBL91Q0 89.100.000 53.460.000,000 60,00000 1,00 PEGYO, TRAGLOBL91Q0 Hamiline PEGYO(RÜÇHAN), TRRGMYO00061



Mevcut Sermaye (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Tutarı (TL) Rüçhan Hakkı Kullanım Oranı (%) Kullanılmayan Rüçhan Hakkı Tutarı (TL) İptal Edilen Pay Tutarı (TL)

TOPLAM 89.100.000 53.460.000,000 60,00000



Satılamayan Payların Taahhüdüne İlişkin Açıklama Ardus Gayrimenkul Yatırımları A.S.'nin yeni pay hakları kullanılmayan ve borsada satılamayan payları satınalma taahhüdü bulunmaktadır.

Rüçhan Hakkı Kullanımı Başlangıç Tarihi 18.01.2021

Rüçhan Hakkı Kullanımı Bitiş Tarihi 01.02.2021

Para Birimi TRY



Bildirilmesi Gereken Diğer Hususlar

SPK Başvuru Tarihi 26.06.2020

SPK Başvuru Sonucu Onay

SPK Onay Tarihi 07.01.2021

Artırılan Sermayeyi Temsil Eden Payların Niteliği Kaydi Pay

Ödeme Tarihi 20.01.2021 * Sermaye artırımı varsa yeni payların, payları Borsa‘da işlem gören pay sahiplerinin hesaplarına gireceği, sermaye azaltımı varsa hesaplarından çıkacağı tarih.

Kayıt Tarihi 19.01.2021 * Borsada işlem gören tipteki payların hak sahiplerinin belirlendiği tarih.



Ek Açıklamalar

Şirketimizin 01.12.2020 tarihli ve 298 sayılı Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Şirketimiz 250.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 89.100.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden olmak üzere 53.460.000 TL artırılarak 142.560.000 TL'ye yükseltilmesine ilişkin olarak hazırlanan İzahnamenin onaylanması talebinin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 07.01.2021 tarih ve 2/11 sayılı kararı kapsamında olumlu karşılanmasına karar verilmiştir.

Sermaye artırımına ilişkin SPK tarafından onaylanmış olan İzahname, işbu bildirimin ekinde yer almakta olup, KAP'ta (www.kap.org.tr), Şirketimizin internet sitesinde (www.peragyo.com) ve halka arzda satışa aracılık edecek Global Menkul Değerler A.Ş.'nin internet sitesinde (www.global.com.tr) yer almaktadır."



Eklenen Dökümanlar

EK: 1 PERA GYO - İzahname -SPK Onaylı_2021.01.pdf













http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/901906





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