SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında Adana ili Yumurtalık ilçesinde yer alan yaklaşık 6.800 dönümlük alanda yapılması planlanan şirketimizin ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması ile Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinil Klorid (PVC), Süper Emici Polimer (SAP), Polyester Cips ve Liman yapımını içeren toplam 11,8 milyar dolarlık yatırımlarımıza yer tahsisi talebiyle ilgili olarak yaptığımız ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) başvurumuz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.











