Uzmanpara
Manşetler
Son Dakika
Döviz
Altın
Gümüş
Pariteler
Borsa
Yazarlar
Kripto Para
     

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.05.2020 Cuma 11:02

***SASA*** SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.02.2019, 20.09.2019
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

        Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı verilmesi kapsamında Adana ili Yumurtalık ilçesinde yer alan yaklaşık 6.800 dönümlük alanda yapılması planlanan şirketimizin ana hammaddeleri olan PTA, MEG ve Polimer üretim tesisi kurulması ile Polipropilen (PP), Polietilen (PE), Polivinil Klorid (PVC), Süper Emici Polimer (SAP), Polyester Cips ve Liman yapımını içeren toplam 11,8 milyar dolarlık yatırımlarımıza yer tahsisi talebiyle ilgili olarak yaptığımız ÇED (Çevresel Etki Değerlendirme) başvurumuz T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/845291


BIST
En Çok Okunan Haberler
2019`a ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu yayımlandı

2019`a ilişkin Yıllık Faaliyet Raporu yayımlandı
İspanya Merkez Bankası`ndan ekonomik daralma uyarısı

İspanya Merkez Bankası`ndan ekonomik daralma uyarısı

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

PPK Beklenti Anketi sonuçlandı

Benzin ve motorin fiyatlarında artış

Benzin ve motorin fiyatlarında artış
Altın fiyatları 8 yılın zirvesinde! İşte rakamlar...

Altın fiyatları 8 yılın zirvesinde! İşte rakamlar...
TCMB Olağan Genel Kurulu yapıldı

TCMB Olağan Genel Kurulu yapıldı
Bundesbank: Ekonomik faaliyetler düşük kalacak

Bundesbank: Ekonomik faaliyetler düşük kalacak
VakıfBank, Katar`da bankacılık lisansı aldı

VakıfBank, Katar`da bankacılık lisansı aldı

Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği

Ticaret Bakanlığı ile Amazon Türkiye arasında dijital eğitim iş birliği

Enerji yatırımlarında aslan payını verimlilik alacak

Enerji yatırımlarında aslan payını verimlilik alacak
Avrupa`nın en genci Türkiye

Avrupa`nın en genci Türkiye

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Özel sektörün yurt dışı kredi borcu azaldı

Türk müteahhitlerin teminat mektubu sıkıntısına Türk Eximbank çare olacak

Türk müteahhitlerin teminat mektubu sıkıntısına Türk Eximbank çare olacak
Yapı izin istatistikleri açıklandı

Yapı izin istatistikleri açıklandı
Toplam kredi stoku 3 trilyon lirayı aştı

Toplam kredi stoku 3 trilyon lirayı aştı

Borsa günü yükselişle tamamladı

Borsa günü yükselişle tamamladı
New York borsası yükselişle açıldı

New York borsası yükselişle açıldı
 

Yasal Uyarı Notu

© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu

Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

Uluslarası döviz piyasası kuru