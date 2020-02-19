***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor



***SELEC*** SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

28 17.808.667.101 13.467.345.526

Satışların Maliyeti

28 -16.334.135.183 -12.428.436.807

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

1.474.531.918 1.038.908.719

BRÜT KAR (ZARAR)

1.474.531.918 1.038.908.719

Genel Yönetim Giderleri

29-30 -126.987.553 -103.762.829

Pazarlama Giderleri

29-30 -644.740.336 -542.417.006

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

31 806.692.025 862.180.387

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

31 -694.782.416 -705.968.681

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

814.713.638 548.940.590

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

32 94.360.599 56.094.931

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

32 -377.930 -240.266

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

908.696.307 604.795.255

Finansman Giderleri

33 -16.803.427 -101.482.632

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

891.892.880 503.312.623

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-196.993.293 -112.042.695

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

35 -187.922.056 -113.764.502

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

35 -9.071.237 1.721.807

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

694.899.587 391.269.928

DÖNEM KARI (ZARARI)

694.899.587 391.269.928

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

4.045 2.171

Ana Ortaklık Payları

694.895.542 391.267.757

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)



Pay başına kazanç 36 1,11900000 0,63000000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)







Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

851.776.748 56.320.061

Dönem Karı (Zararı)

694.899.587 391.269.928

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

694.899.587 391.269.928

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

207.633.162 245.650.538

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

17-18-19 62.075.742 39.874.397

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

10-11 23.552.448 20.436.153

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

22-24 12.828.639 11.816.835

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-73.541.760 56.801.118

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

32 -82.731.931 -44.681.514

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

33 9.190.171 101.482.632

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

10 -7.395.217 4.660.318

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

35 196.993.293 112.042.695

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

32 -4.503.090 -5.151.445

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

24-26 -2.376.893 5.170.467

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

161.408.341 -354.389.745

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

10 -861.200.237 -828.487.861

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

11-26 7.982.268 16.234.325

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

13 -313.181.947 -432.213.297

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

15 -3.926.711 408.647

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

10 1.381.080.397 922.194.478

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

24 -18.951.177 -15.906.455

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

15 1.417.794 301.323

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

11-22-26 -31.812.046 -16.920.905

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

1.063.941.090 282.530.721

Ödenen Faiz

33 -9.190.171 -101.482.632

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

24 -18.498.721 -16.133.603

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

35 -184.475.450 -108.594.425

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-17.792.041 -80.373.003

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

18-19 5.985.921 4.164.971

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

17-18-19 -107.964.910 -137.749.104

Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri

17 1.455.017 8.529.616

Alınan Faiz

32 82.731.931 44.681.514

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

68.433.863 -3.279.251

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

8 245.795.114 106.845.616

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

8 -106.845.616 -48.024.867

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-8.415.635 0

Ödenen Temettüler

27 -62.100.000 -62.100.000

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

902.418.570 -27.332.193

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

902.418.570 -27.332.193

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

6 190.106.835 217.439.028

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

6 1.092.525.405 190.106.835





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

6 1.092.525.405 190.106.835

Finansal Yatırımlar

7 0 0

Ticari Alacaklar

4.652.782.961 3.879.714.686

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

10-37 1.029.101 620.913

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

10 4.651.753.860 3.879.093.773

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

12 0 0

Diğer Alacaklar

108.212.917 76.820.090

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

11-37 0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

11 108.212.917 76.820.090

Stoklar

13 1.758.439.925 1.445.257.978

Canlı Varlıklar

14 0 0

Peşin Ödenmiş Giderler

15 8.782.731 4.856.020

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

0 0

Diğer Dönen Varlıklar

26 60.125.052 57.103.932

ARA TOPLAM

7.680.868.991 5.653.859.541

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar

34 0 0

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

7.680.868.991 5.653.859.541

DURAN VARLIKLAR



Finansal Yatırımlar

7 0 0

Ticari Alacaklar

0 0

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

37 0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

10 0 0

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar

12 0 0

Diğer Alacaklar

11 1.157.055 1.321.863

Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar

16 0 0

Canlı Varlıklar

14 0 0

Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller

17 51.399.525 53.496.974

Maddi Duran Varlıklar

18 639.056.794 582.550.834

Kullanım Hakkı Varlıkları

38.200.385 0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

31.917.581 32.152.164

Şerefiye

20 31.194.401 31.194.401

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

19 723.180 957.763

Peşin Ödenmiş Giderler

15 0 0

Ertelenmiş Vergi Varlığı

35 58.560.575 63.817.083

Diğer Duran Varlıklar

26 0 0

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

820.291.915 733.338.918

TOPLAM VARLIKLAR

8.501.160.906 6.387.198.459

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Kısa Vadeli Borçlanmalar

8 254.210.748 106.845.616

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

2.854.934 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

8 2.854.934 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

251.355.814 106.845.616

Banka Kredileri

8 245.795.114 106.845.616

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

8 5.560.700 0

Diğer Finansal Yükümlülükler

9 0 0

Ticari Borçlar

4.910.618.435 3.601.512.769

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

10-37 91.817.467 63.256.068

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

10 4.818.800.968 3.538.256.701

Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar

12 0 0

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

24 44.547.705 39.247.726

Diğer Borçlar

22.802.686 29.679.178

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

11-37 30.666 333.912

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

11 22.772.020 29.345.266

Devlet Teşvik ve Yardımları

21 0 0

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

15 7.671.170 6.253.376

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

35 22.613.298 19.166.692

Kısa Vadeli Karşılıklar

2.219.568 2.830.433

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

22 2.219.568 2.830.433

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

26 17.166.484 25.887.815

ARA TOPLAM

5.281.850.094 3.831.423.605

Satış Amaçlı Sınıflandırılan Varlık Gruplarına İlişkin Yükümlülükler

34 0 0

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

5.281.850.094 3.831.423.605

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmalar

32.591.724 0

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

14.934.595 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

8 14.934.595 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

17.657.129 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

8 17.657.129 0

Ticari Borçlar

10-37 0 0

Diğer Borçlar

11 0 0

Uzun Vadeli Karşılıklar

46.527.434 37.375.873

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

24 46.527.434 37.375.873

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

35 49.441.003 48.590.603

Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler

26 0 0

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

128.560.161 85.966.476

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

5.410.410.255 3.917.390.081

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

3.090.731.521 2.469.793.239

Ödenmiş Sermaye

27 621.000.000 621.000.000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

-59.765.762 -47.908.502

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-59.765.762 -47.908.502

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

27 -59.765.762 -47.908.502

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

27 145.186.376 142.081.376

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

27 1.689.415.365 1.363.352.608

Net Dönem Karı veya Zararı

694.895.542 391.267.757

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

27 19.130 15.139

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

3.090.750.651 2.469.808.378

TOPLAM KAYNAKLAR

8.501.160.906 6.387.198.459





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.133.739.958 301.098.488 2.149.914.916 13.013 2.149.927.929

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

-1.460.236 -1.460.236 -1.460.236

Diğer Düzeltmeler

0

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

621.000.000 -40.079.304 134.155.774 1.132.279.722 301.098.488 2.148.454.680 13.013 2.148.467.693

Transferler

7.925.602 231.072.886 -238.998.488 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-7.829.198 391.267.757 383.438.559 2.126 383.440.685

Kar Payları

-62.100.000 -62.100.000 -62.100.000

Dönem Sonu Bakiyeler

621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

621.000.000 -47.908.502 142.081.376 1.363.352.608 391.267.757 2.469.793.239 15.139 2.469.808.378

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

0

Transferler

3.105.000 326.062.757 -329.167.757 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-11.857.260 694.895.542 683.038.282 3.991 683.042.273

Kar Payları

27 -62.100.000 -62.100.000 -62.100.000

Dönem Sonu Bakiyeler

621.000.000 -59.765.762 145.186.376 1.689.415.365 694.895.542 3.090.731.521 19.130 3.090.750.651





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



DÖNEM KARI (ZARARI)

694.899.587 391.269.928

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-11.857.314 -7.829.243

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

24 -14.821.643 -9.786.553

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

2.964.329 1.957.310

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

2.964.329 1.957.310

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-11.857.314 -7.829.243

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

683.042.273 383.440.685

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

27 3.991 2.126

Ana Ortaklık Payları

683.038.282 383.438.559







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820151





BIST