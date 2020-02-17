***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan)



***SILVR*** SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.( Sorumluluk Beyanı (Konsolide Olmayan) )



Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



İlgili Şirketler []

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Türkçe

Sorumluluk Beyanı



Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

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Finansal Tablo ve Faaliyet Raporunun Kabulüne İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi ve Sayısı



Yönetim Kurulu Karar Tarihi

17/02/2020

Karar Sayısı

396

Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nin İkinci Bölümünün 9. Maddesi Gereğince Sorumluluk Beyanı



SERMAYE PİYASASI KURULU'NUN "SERMAYE PİYASASINDA FİNANSAL RAPORLAMAYA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ"NİN İKİNCİ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.1) sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 17.02.2020 tarih ve 396 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31.12.2019 tarihinde sona eren yıllık hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolarının ve faaliyet raporunun tarafımızca incelendiğini, b) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yıllık konsolide olmayan finansal tablo ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini, c) Şirketteki görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış yıllık konsolide olmayan finansal tabloların şirketin aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun işin gelişimi ve performansını ve Şirket'in konsolide olmayan finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte dürüstçe yansıttığını beyan ederiz. Saygılarımızla,

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.

Osman Sait GÜNTEKİ Hayri Bozkurt CENDEY Yunus YAHNİCİ

Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi Denetim Komitesi Üyesi











http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819678





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