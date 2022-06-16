***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim



***TCELL*** TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )



Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu Hk.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır



Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021

Karar Tarihi 28.04.2022

Genel Kurul Tarihi 16.06.2022

Genel Kurul Saati 12:00

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 15.06.2022

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe MALTEPE

Adres Aydınevler Mahallesi, İnönü Caddesi, No:20/36, C Blok, Konferans Salonu, Küçükyalı Ofispark, 34854, Maltepe/İstanbul



Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması

2 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi

3 - 2021 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor özetinin okunması

4 - 2021 faaliyet yılına ilişkin konsolide finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2021 yılı hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması

6 - T.C. Ticaret Bakanlığı ve Sermaye Piyasası Kurulu onaylarının alınmış olduğu Şirket Esas Sözleşmesi'nin 9., 17. ve 19. maddelerinin gündem ekindeki tadil metni uyarınca tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması

7 - 2021 faaliyet yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi, Şirketimizce 1 Ocak 2022 tarihinde başlayacak ve Şirketin 2022 hesap dönemine ilişkin genel kurul toplantısı tarihinde bitecek dönem içinde yapılacak bağışların sınırının 2021 Turkcell Türkiye segmenti gelirinin %1'ini aşmayacak şekilde tespitine yönelik Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Yönetim Kurulu üyeliklerinde herhangi bir sebeple boşalma meydana gelmesi halinde, Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi uyarınca seçilen Yönetim Kurulu üyesinin ve/veya üyelerinin Genel Kurulun onayına sunulması

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin görüşülerek karara bağlanması

10 - Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge değişikliğinin görüşülerek karara bağlanması

11 - Türk Ticaret Kanunu ve sermaye piyasası mevzuatı gereğince 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu'nun bağımsız denetim kuruluşu seçimine ilişkin önerisinin görüşülerek karara bağlanması

12 - 2021 faaliyet yılına ilişkin 2021 mali yılı net dönem karının %25'inin dağıtımına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karara bağlanması

13 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesinin görüşülerek karara bağlanması

14 - Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Şirket tarafından 2021 faaliyet yılında 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin ve ipotekler veya bunlardan elde edilmiş gelirler hususunda ortaklara bilgi verilmesi

15 - Kapanış.

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım



Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Şirketimizin 16 Haziran 2022 tarihinde gerçekleşen 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır:

Şirketin 2021 yılı faaliyetlerine ilişkin bilanço ve kar zarar hesapları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu üyeleri görev yaptıkları dönem itibarıyla 2021 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmiştir. Yönetim Kurulu'nun Şirket Esas Sözleşme değişikliklerine ilişkin teklifi kabul edilmiştir. 2022 yılı bağış sınırı, Şirketimizin bir önceki faaliyet yılına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca kamuya açıklanan yıllık konsolide finansal tablolarında yer alan Turkcell Türkiye segmenti gelirinin yüzde birini (%1) aşmayacak şekilde olarak belirlenmiştir. Yıl içinde yönetim kurulu üyeliğinde meydana gelen boşalmalar sebebiyle Türk Ticaret Kanunu'nun 363. maddesi hükmü çerçevesinde yönetim kurulu üyeliğine Nail Olpak'ın ve bağımsız yönetim kurulu üyeliğine Serdar Çetin'in atanmasına ilişkin Yönetim Kurulu kararları onaylanmıştır. Yönetim Kurulu Başkanı ve üyelerine, bir önceki yılın yönetim kurulu ücreti olarak belirlenen aylık net 56 bin TL ücret ödenmesinin devam edilmesine karar verilmiştir. Şirket Genel Kurul Çalışma Usul ve Esasları Hakkında İç Yönerge değişikliği kabul edilmiştir. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası mevzuatı gereği 2022 yılı hesap ve işlemlerinin denetimi için PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. bağımsız denetçi olarak seçilmiştir. 2021 faaliyet yılı kar dağıtımı hakkında gündem maddesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararının oylanması neticesinde 2021 yılı hesap dönemine ilişkin 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 0,5717157 TL (net 0tekabül eden, brüt 1.257.774.594 TL tutarındaki kar payının, ilan edilen kar payı dağıtım tablosu ve pay başına kar payı bilgileri tablosu uyarınca, 26 Temmuz 2022 tarihinde ödenmesine karar verilmiştir. Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmiştir.

2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı, Hazır Bulunanlar Listesi ve Kar Dağıtım Tablosu ekte sunulmuştur.





Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü



Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 GK Tutanak 16.06.2022.pdf - Tutanak

EK: 2 Hazirun_.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

EK: 3 Kar Dagitim 16062022.pdf - Diğer Genel Kurul Sonuç Dokümanı





Ek Açıklamalar

Ek açıklama bulunmamaktadır.











http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037823





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