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***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

29.01.2021 Cuma 16:38

***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Türkçe
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa  İstanbul A.Ş 'nin 29/01/2021 tarihli BİAŞ-2-412 sayılı yazısı ile  Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar  hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup  olmadığı hususunun  bildirilmesi talep edilmiştir. 
  Şirket'imizin  payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak  Sermaye Piyasası Kurulunun  Seri VIII, No 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin  Tebliği'nin Olağandışı Fiyat  ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden  mevcut  durum itibariyle Şirketimiz tarafından  henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906177


BIST
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