***TGSAS*** TGS DIŞ TİCARET A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )



Bildirim İçeriği



Açıklamalar



Borsa İstanbul A.Ş 'nin 29/01/2021 tarihli BİAŞ-2-412 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunun bildirilmesi talep edilmiştir.

Şirket'imizin payları üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Seri VIII, No 54 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri" başlıklı 17. maddesine istinaden mevcut durum itibariyle Şirketimiz tarafından henüz kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.

