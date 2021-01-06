***THL* *HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



***THL******HALKB*** TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )



Özet Bilgi Finansman Bonosu İhracına İlişkin Nitelikli Yatırımcıya Satışın Tamamlanması

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır



Yönetim Kurulu Karar Tarihi 14.07.2020



İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 30.000.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Halka Arz-Tahsisli-Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi



İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar 867.000.000

Türü Finansman Bonosu

Vadesi 26.03.2021

Vade (Gün Sayısı) 78

Faiz Oranı Türü İskontolu

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu TRFTHAL32142

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Satışa Başlanma Tarihi 06.01.2021

Satışın Tamamlanma Tarihi 06.01.2021

Vade Başlangıç Tarihi 07.01.2021

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 867.000.000

Kupon Sayısı 0

İtfa Tarihi 26.03.2021

Kayıt Tarihi 25.03.2021 * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi 26.03.2021



Ek Açıklamalar

Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 13.08.2020 tarih ve 51/1017 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurtiçinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 30 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 78 gün vadeli, 867.000.000.-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 07.01.2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897428





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