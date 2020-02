***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi



***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )



Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi



Hayır (No)

Hayır (No)

-

Hayır (No)

Bildirim İçeriği



Mali Tablonun Hesap Dönemi

01.01.2019 - 31.12.2019

Mali Tablonun Verildiği Otorite

Tire Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni

2019-4.Dönem Geçici Vergi Beyanı

Mali Tablonun Verilme Tarihi

17/02/2020

Açıklamalar



Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile Tire Vergi Dairesi'ne verilen Gelir Tablosu ekte pdf. dosyası olarak yer almaktadır.

Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819576





