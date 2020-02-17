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***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

17.02.2020 Pazartesi 17:30

***TIRE*** MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )

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Türkçe
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019 - 31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Tire Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
2019-4.Dönem Geçici Vergi Beyanı
Mali Tablonun Verilme Tarihi
17/02/2020
Açıklamalar

Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait geçici vergi beyannamesi ile Tire Vergi Dairesi'ne verilen Gelir Tablosu ekte pdf. dosyası olarak yer almaktadır.
Söz konusu Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir. 
Kamuoyuna saygı ile duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819576


BIST
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