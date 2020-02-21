***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu



***ULAS*** ULAŞLAR TURİZM YATIRIMLARI VE DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI TİCARET PAZARLAMA A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu )



İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

1. PAY SAHİPLERİ



1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması



Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

0

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı



Özel denetçi talebi sayısı

0

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

0

1.3. Genel Kurul



İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737166

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

sunulmamıştır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan is¸lemlerle ilgili KAP duyurularının bagˆlantıları

yoktur.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/761699

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

yoktur.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Bağış Ve Yardım Politikası

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/416848

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

-

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

04.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Şirket Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Tevfik Meftun Ulaş ve Tevfik Mutlu Ulaş’ın, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Hakan Güney ve Yusuf Özcan’ın, Muhasebe Müdürü Nalan Kaya’nın, Bağımsız Denetim Kuruluşu Banden Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. adına Özlem Demir’in ve Hukuk Danışmanı Avukat Mehmet Alper Gürefe’nin ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üye Adayları Ekrem Yadigar ve Bilal Tayfun Yeşilyurt’un toplantıda hazır bulundukları tespit edilmiştir.

1.4. Oy Hakları



Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Hayır (No)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

-

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 13,35

1.5. Azlık Hakları



Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

-

1.6. Kar Payı Hakkı



Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Kar Dağıtım Politikası

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

04.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı-Gündemin altıncı maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz 01.01.2018-31.12.2018 faaliyet döneminde Sermaye Piyasası Kurulunun II-14.1 sayılı tebliğine göre hazırlanan konsolide olmayan finansal tablolarımıza göre 1.159.391,00 TL(birmilyonyüzellidokuzbinüçyüzdoksanbir) dönem karı ve Vergi Usul Kanunları uyarınca hazırlanan yasal kayıtlardaki finansal tablolarımıza göre 866.242,94-TL(sekizyüzaltmışaltıbinikiyüzkırkiki lira doksandört kuruş) dönem karı elde etmiştir. Yönetim Kurulumuzun 01.02.2019 tarih, 2019/008 sayılı kararıyla almış olduğu Şirketimizin önceki dönemde gayrimenkul satışından elde ettiği dönem karının Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca fon hesabına çekilmesi, Yasal kayıtlarında bulunan cari yıl dönem karından kanunen geçmiş yıllar zararlarının mahsup edilmesi, Söz konusu dönemde elde edilen karın Geçmiş Yıl Karları hesabında Şirket bünyesinde bırakılması, Kar dağıtımı yapılmaması yönündeki önerisi görüşüldü, pay sahiplerinin onayına sunuldu ve katılanların oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744531

Bildirim İçeriği



Genel Kurul Toplantıları



Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı

04/03/2019 0 % 35,77 % 22,42 % 13,35 Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul Bilgileri-Tutanaklar Yatırımcı İlişkileri-Genel Kurul Bilgileri-Genel Kurul Toplantılarında Ortaklarca Sorulan Sorular ve Cevapları 04.03.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında Gündem Maddesi 11 27 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/737166





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-III



4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler-II



Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, denetim komitesinin, faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri , Toplanma Sıklığı,Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde çalışma Esasları Hakkında Bilgi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, kurumsal yönetim komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri , Toplanma Sıklığı,Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde çalışma Esasları Hakkında Bilgi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, aday gösterme komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Aday Gösterme Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, riskin erken saptanması komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Faaliyet Raporu-Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri , Toplanma Sıklığı,Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde çalışma Esasları Hakkında Bilgi

Faaliyet raporu veya kurumsal internet sitesinin, ücret komitesinin faaliyetleri hakkında bilgi verilen bölümünü belirtiniz (sayfa numarası veya bölümün adı)

Ücret Komitesinin görevlerini Kurumsal Yönetim Komitesi yürütmektedir.

4.6. Yönetim Kurulu Üyelerine ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar



Faaliyet raporunun, operasyonel ve finansal performans hedeflerine ve bunlara ulaşılıp ulaşılmadığına ilişkin bilginin verildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılmadığı Hakkında Açıklamalar

Kurumsal internet sitesinin, icrada görevli ve icrada görevli olmayan üyelere ilişkin ücretlendirme politikasının yer aldığı bölümünün adı

Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim-Ücretlendirme Politikası

Faaliyet raporunun, yönetim kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatlerin belirtildiği sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu Ve Denetim Kurulu Üyeleri İle Üst Düzey Yöneticilere Sağlanan Mali Haklar

Bildirim İçeriği



Yönetim Kurulu Komiteleri-II



Yönetim Kurulu Komiteleri-II

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı

Denetim Komitesi (Audit Committee) - % 100 % 100 5 5

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ücret Komitesi, Aday Gösterme Komitesi % 100 % 100 5 5

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) - % 100 % 100 4 4





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-I



4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları



En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

yoktur.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Evet (Yes)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

yetki devri olmamıştır.

İç kontrol birimi tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

-

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

-

Yönetim kurulu başkanının adı

Yılmaz Ulaş

İcra başkanı / genel müdürün adı

Tevfik Meftun Ulaş

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Müdür aynı kişi değildir.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin %25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

sigorta yaptırılmamıştır.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

yoktur.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

-

Bildirim İçeriği



Yönetim Kurulunun Yapısı



Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı İcrada Görevli Olup Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

YILMAZ ULAŞ İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/03/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)

TEVFİK MEFTUN ULAŞ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/03/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)

TEVFİK MUTLU ULAŞ İcrada görevli (Executive) Bağımsız üye değil (Not independent director) 04/03/2019 - İlgisiz (Not applicable) İlgisiz (Not applicable) Evet (Yes)

BİLAL TAYFUN YEŞİLYURT İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735161 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Evet (Yes)

EKREM YADİGAR İcrada Görevli Değil (Non-executive) Bağımsız üye (Independent director) 04/03/2019 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/735781 Değerlendirildi (Considered) Hayır (No) Hayır (No)





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

3. MENFAAT SAHİPLERİ



3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası



Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı

-

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

8

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

Kurumsal Yönetim Komitesi ve Denetim Komitesi

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

info@ulaslar.com.tr

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi



Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

-

Çalışanların temsil edildiği yönetim organları

-

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası



Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

-

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

yoktur.

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

yoktur.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

yoktur.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk



Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

Yatırımcı İlişkileri-Kurumsal Yönetim

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

yoktur.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

yoktur.





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK



2.1. Kurumsal İnternet Sitesi



Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Yatırımcı İlişkileri,Şirket Bilgileri,Mali Tablolar,Faaliyet Raporları,Ortaklık Yapısı,Genel Kurul Bilgileri,Esas Sözleşme,İzahname ve Halka Arz Sirküleri,Kurumsal Yönetim,Yatırımcı İlişkileri Birimi,Hisse Geri Alım Programı,Denetçi,Sıkça Sorulan Sorular,Özel Durum Açıklamaları

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Yatırımcı İlişkileri-Ortaklık Yapısı

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe

2.2. Faaliyet Raporu



2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları



a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu Üyeleri ve Yöneticilerin Şirket Dışında Yürüttükleri Görevler Hakkında Bilgi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Bağımsızlık Beyanları

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri , Toplanma Sıklığı,Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde çalışma Esasları Hakkında Bilgi

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim Kurulunun Yıl İçerisindeki Toplantı Sayısı Ve Üyelerin Toplantılara Katılım Durumu Bilgisi

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Faaliyetlerini Önemli Derecede Etkileyebilecek Mevzuat Değişiklikleri Hakkında Bilgi

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket Aleyhine Açılan Ve Şirketin Mali Durumunu Ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar Ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirketin Yatırım Danışmanlığı Ve Derecelendirme Gibi Konularda Hizmet Aldığı Kurumlarla Arasındaki Çıkar Çatışmaları Ve Bu Çıkar Çatışmalarını Önlemek İçin Şirketçe Alınan Tedbirler Hakkında Bilgi

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Sermayeye Doğrudan Katılım Oranının %5'i Aştığı Karşılıklı İştiraklere İlişkin Bilgi

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Çalışanların Sosyal Hakları, Mesleki Eğitimi İle Diğer Toplumsal Ve Çevresel Sonuç Doğuran Şirket Faaliyetlerine İlişkin Kurumsal Sorumluluk Faaliyetleri Hakkında Bilgi





İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-II



4.4. Yönetim Kurulu Toplantılarının Şekli



Raporlama döneminde fiziki olarak toplanmak suretiyle yapılan yönetim kurulu toplantılarının sayısı

19

Yönetim kurulu toplantılarına ortalama katılım oranı

% 100

Yönetim kurulunun çalışmalarını kolaylaştırmak için elektronik bir portal kullanılıp kullanılmadığı

Hayır (No)

Yönetim kurulu çalışma esasları uyarınca, bilgi ve belgelerin toplantıdan kaç gün önce üyelere sunulduğu

-

Kurumsal internet sitesinde yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağının belirlendiği şirket içi düzenlemeler hakkında bilginin yer aldığı bölümün adı

yoktur.

Üyelerin şirket dışında başka görevler almasını sınırlandıran politikada belirlenen üst sınır

Üyelerin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmamıştır.

4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler



Faaliyet raporunda yönetim kurulu komitelerine ilişkin bilgilerin yer aldığı sayfa numarası veya ilgili bölümün adı

Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komitelerin Üyeleri , Toplanma Sıklığı,Yürütülen Faaliyetleri de İçerecek Şekilde çalışma Esasları Hakkında Bilgi

Komite çalışma esaslarının duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/276526

Bildirim İçeriği



Yönetim Kurulu Komiteleri-I



Yönetim Kurulu Komiteleri-I

Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı Komite Üyelerinin Adı-Soyadı Komite Başkanı Olup Olmadığı Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Denetim Komitesi (Audit Committee) Bilal Tayfun Yeşilyurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Denetim Komitesi (Audit Committee) Ekrem Yadigar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Ekrem Yadigar Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Bilal Tayfun Yeşilyurt Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) Füsun Kalıpçılar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi değil (Not board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Bilal Tayfun Yeşilyurt Evet (Yes) Yönetim kurulu üyesi (Board member)

Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) Ekrem Yadigar Hayır (No) Yönetim kurulu üyesi (Board member)







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/820989





BIST