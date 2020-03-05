***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor



***VAKKO*** VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

160.000.000 55.562.840 1.715.044 1.779.690 -33.788.218 39.648.156 224.917.512 12.947 224.930.459

Transferler

-318.800 4.053.273 35.913.683 -39.648.156

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

17.902.184 -3.296.993 59.182.794 73.787.985 233 73.788.218

Kar Payları

-31.004.061 -31.004.061 -31.004.061

Dönem Sonu Bakiyeler

160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

160.000.000 73.146.224 -1.581.949 5.832.963 -28.878.596 59.182.794 267.701.436 13.180 267.714.616

Transferler

-352.664 2.847.356 56.688.102 -59.182.794

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-4.053.072 83.845.256 79.792.184 522 79.792.706

Kar Payları

-23.366.590 -23.366.590 -23.366.590

Dönem Sonu Bakiyeler

160.000.000 72.793.560 -5.635.021 8.680.319 4.442.916 324.127.030 13.702 324.140.732





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

188.925.586 90.030.073

Dönem Karı (Zararı)

83.845.778 59.183.027

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

266.494.802 193.800.631

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

9,10,2.5.1 102.760.091 27.960.696

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

6.100.425 1.024.441

Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

6,18 642.176 252.189

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

7 5.458.249 772.252

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

8.186.580 3.142.225

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

7.788.030 2.922.198

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

12 398.550 -51.053

Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler

0 271.080

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

84.990.398 40.138.087

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

19 -1.578.202 -1.539.782

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

19 85.290.300 33.379.788

Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri

1.278.300 8.298.081

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

19 2.393.239 0

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

21 19.385.052 13.962.592

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

20 398.393 -19.447

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

20 398.393 -19.447

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

42.280.624 107.592.037

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-94.241.098 -34.795.251

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

6 9.355.155 13.386.035

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

548.331 7.703.395

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

8.806.824 5.682.640

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-45.740 -51.790

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

-45.740 -51.790

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

7 -100.723.024 -143.097.301

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

-3.044.932 -3.246.697

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

65.012.907 15.425.990

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

2.849.882 -1.803.733

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

62.163.025 17.229.723

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

241.791 -2.582.016

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

639.333 287.193

İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

507.545 -25.111

İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)

131.788 312.304

Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)

-59.170.678 96.754.654

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

-6.505.910 -11.671.319

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

-6.609.995 -11.364.912

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

104.085 -306.407

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

256.099.482 218.188.407

Kira Ödemeleri

-42.280.624 -110.898.758

Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler

-5.008.130 -2.733.601

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

-19.885.142 -14.525.975

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-73.924.418 -60.701.328

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

2.710.594 1.115.799

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

2.710.594 1.115.799

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-76.635.012 -61.817.127

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

9 -73.114.597 -59.190.772

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

10 -3.520.415 -2.626.355

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-138.436.869 -36.219.414

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

805.778.212 520.028.609

Kredilerden Nakit Girişleri

805.778.212 520.028.609

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-786.958.251 -493.865.069

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-786.958.251 -493.865.069

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

2.5.1 -92.199.976 0

Ödenen Temettüler

-23.366.590 -30.516.757

Ödenen Faiz

-43.332.724 -33.379.788

Alınan Faiz

1.642.460 1.513.591

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-23.435.701 -6.890.669

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-23.435.701 -6.890.669

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 47.924.873 54.815.542

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 24.489.172 47.924.873





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

4 24.489.172 47.989.131

Ticari Alacaklar

76.271.488 90.014.452

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

6,22 9.042.642 10.064.320

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

6 67.228.846 79.950.132

Diğer Alacaklar

126.437 89.525

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

126.437 89.525

Stoklar

7 441.847.766 346.582.991

Peşin Ödenmiş Giderler

24.115.706 21.070.774

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

11 24.115.706 21.070.774

Diğer Dönen Varlıklar

25.844.083 19.234.088

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

8 25.844.083 19.234.088

ARA TOPLAM

592.694.652 524.980.961

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

592.694.652 524.980.961

DURAN VARLIKLAR



Diğer Alacaklar

130.726 121.898

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

130.726 121.898

Maddi Duran Varlıklar

9 290.458.866 253.590.908

Kullanım Hakkı Varlıkları

2.5.1 232.291.538 0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

7.007.505 5.470.398

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

10 7.007.505 5.470.398

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

529.888.635 259.183.204

TOPLAM VARLIKLAR

1.122.583.287 784.164.165

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Kısa Vadeli Borçlanmalar

110.030.348 72.929.745

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

0 0

Banka Kredileri

0 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

0 0

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

0 0

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

0 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

110.030.348 72.929.745

Banka Kredileri

5 110.030.348 72.929.745

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

0 0

İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları

0 0

Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar

0 0

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

131.472.375 73.820.962

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

5 131.472.375 73.820.962

Banka Kredileri

41.879.324 73.820.962

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

2.5.1 89.593.051 0

Ticari Borçlar

241.215.444 178.528.726

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

6,22 9.420.145 6.570.263

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

6 231.795.299 171.958.463

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

13 5.046.210 4.804.419

Diğer Borçlar

2.052.178 1.553.988

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

22 853.706 487.304

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar

1.198.472 1.066.684

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

30.927.664 93.187.540

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

11 30.927.664 93.187.540

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

21 10.832.304 6.398.301

Kısa Vadeli Karşılıklar

12 5.805.166 3.991.905

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

13 5.125.161 3.439.370

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

680.005 552.535

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

4.789.193 4.414.028

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

8 4.789.193 4.414.028

ARA TOPLAM

542.170.882 439.629.614

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

542.170.882 439.629.614

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmalar

177.829.417 1.679.964

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

177.829.417 1.679.964

Banka Kredileri

5 15.551.745 1.679.964

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

2.5.1 162.277.672 0

Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

56.316.169 53.226.971

İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)

11 56.316.169 53.226.971

Uzun Vadeli Karşılıklar

21.877.352 15.716.904

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

13 21.877.352 15.716.904

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

21 248.735 6.196.096

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

256.271.673 76.819.935

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

798.442.555 516.449.549

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

324.127.030 267.701.436

Ödenmiş Sermaye

14 160.000.000 160.000.000

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

14 67.158.539 71.564.275

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

67.158.539 71.564.275

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

72.793.560 73.146.224

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-5.635.021 -1.581.949

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

8.680.319 5.832.963

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

4.442.916 -28.878.596

Net Dönem Karı veya Zararı

83.845.256 59.182.794

Kontrol Gücü Olmayan Paylar

13.702 13.180

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

324.140.732 267.714.616

TOPLAM KAYNAKLAR

1.122.583.287 784.164.165





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

15 1.280.972.428 907.088.847

Satışların Maliyeti

15 -611.185.596 -421.485.205

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

669.786.832 485.603.642

BRÜT KAR (ZARAR)

669.786.832 485.603.642

Genel Yönetim Giderleri

16 -54.952.090 -42.081.909

Pazarlama Giderleri

16 -422.058.542 -345.285.490

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

18 40.289.940 37.438.941

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

18 -22.988.210 -22.259.331

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

210.077.930 113.415.853

Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler

20 20.533 19.447

Yatırım Faaliyetlerinden Giderler

20 -418.926 0

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

209.679.537 113.435.300

Finansman Gelirleri

19 5.337.560 20.838.327

Finansman Giderleri

19 -111.786.267 -61.128.008

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

103.230.830 73.145.619

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

-19.385.052 -13.962.592

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

21 -24.319.145 -14.484.416

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

21 4.934.093 521.824

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

83.845.778 59.183.027

DÖNEM KARI (ZARARI)

83.845.778 59.183.027

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

522 233

Ana Ortaklık Payları

83.845.256 59.182.794

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)



pay başına kazanç 0,52400000 0,37000000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-4.053.072 14.605.191

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

9 0 19.940.230

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

13 -5.066.340 -4.121.241

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

1.013.268 -1.213.798

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi

9 0 -2.038.046

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

1.013.268 824.248

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-4.053.072 14.605.191

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

79.792.706 73.788.218

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

522 233

Ana Ortaklık Payları

79.792.184 73.787.985







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/824725





BIST

