***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor



***VERTU*** VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

52.000.000 17.826.859 2.712.742 53.823.460 20.837.043 147.200.104 147.200.104

Transferler

20.837.043 -20.837.043 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

15.483.436 15.483.436 15.483.436

Dönem Sonu Bakiyeler

11 52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

52.000.000 17.826.859 2.712.742 74.660.503 15.483.436 162.683.540 162.683.540

Transferler

1.657.666 13.825.770 -15.483.436 0 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

31.182.084 31.182.084 31.182.084

Kar Payları

-12.220.000 -12.220.000 -12.220.000

Dönem Sonu Bakiyeler

11 52.000.000 17.826.859 4.370.408 76.266.273 31.182.084 181.645.624 181.645.624





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

46.512.813 3.573.438

Dönem Karı (Zararı)

31.182.084 15.483.436

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

-30.753.635 -17.752.715

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

13 19.710 21.192

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

-3.114 17.677

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

-3.114 17.677

Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler

-325.823 -772.269

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-3.930.782 -1.258.585

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-24.765.361 -14.924.776

Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

14 -24.765.361 -14.924.776

İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

12 -1.748.265 -835.954

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

23.645.143 -24.294.901

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

11.133.086 -11.133.086

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

12.493.558 -11.265.061

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

383 -1.793.967

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

10.912 -21.467

Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

7.204 -81.320

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

24.073.592 -26.564.180

Alınan Temettüler

14 325.823 772.269

Alınan Faiz

14 4.138.596 2.075.308

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları

-13.631.863 -7.650.000

Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Satılması Sonucu Elde Edilen Nakit Girişleri

31.606.665 34.940.041

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

0 0

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-12.427.814 -3.547.076

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış

0 -2.730.353

Ödenen Temettüler

-12.220.000 0

Ödenen Faiz

15 -207.814 -816.723

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

34.084.999 26.362

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

34.084.999 26.362

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

20 28.860 2.498

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

20 34.113.859 28.860





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

20 34.113.859 28.860

Finansal Yatırımlar

17 135.729.817 127.190.993

Ticari Alacaklar

11.250.000 22.383.086

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

3 0 11.133.086

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

4 11.250.000 11.250.000

Diğer Alacaklar

146.349 12.832.393

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

3 0 12.703.963

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

5 146.349 128.430

Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar

158.678 2.916

Diğer Dönen Varlıklar

6 435.812 399.088

ARA TOPLAM

181.834.515 162.837.336

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

181.834.515 162.837.336

DURAN VARLIKLAR



Maddi Duran Varlıklar

9.248 28.958

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

9.248 28.958

TOPLAM VARLIKLAR

181.843.763 162.866.294

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Ticari Borçlar

1.121 738

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

1.121 738

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

9 25.914 15.002

Kısa Vadeli Karşılıklar

12.839 59.545

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar

12.839 59.545

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

53.722 46.518

ARA TOPLAM

93.596 121.803

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

93.596 121.803

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Karşılıklar

104.543 60.951

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

104.543 60.951

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

104.543 60.951

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

198.139 182.754

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

181.645.624 162.683.540

Ödenmiş Sermaye

11 52.000.000 52.000.000

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

11 17.826.859 17.826.859

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

11 4.370.408 2.712.742

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

76.266.273 74.660.503

Net Dönem Karı veya Zararı

31.182.084 15.483.436

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

181.645.624 162.683.540

TOPLAM KAYNAKLAR

181.843.763 162.866.294





Sunum Para Birimi TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

12 31.606.665 37.965.579

Satışların Maliyeti

12 -29.858.400 -37.311.718

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

1.748.265 653.861

BRÜT KAR (ZARAR)

1.748.265 653.861

Genel Yönetim Giderleri

13 -2.824.510 -2.399.070

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

14 32.485.204 18.095.621

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

14 -778 -50.237

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

31.408.181 16.300.175

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

31.408.181 16.300.175

Finansman Giderleri

15 -226.097 -816.739

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

31.182.084 15.483.436

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

31.182.084 15.483.436

DÖNEM KARI (ZARARI)

31.182.084 15.483.436

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

31.182.084 15.483.436

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)



Pay Başına Kazanç 16 0,60000000 0,30000000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

0 0

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

0 0

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

0 0

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

31.182.084 15.483.436

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

31.182.084 15.483.436







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/819316





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