***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor
11.02.2020 Salı 18:57
***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 0 -6.203 -6.203 -6.203 -1.352 -1.352 -1.352 111.627 304.066 295.234 599.300 1.012.137 1.012.137
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
6.579 288.655 -295.234 -6.579 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
417.527 -1.366 416.161 416.161 716 716 716 622.561 622.561 1.039.438 1.039.438
Dönem Karı (Zararı)
622.561 622.561 622.561 622.561
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
417.527 -1.366 416.161 416.161 716 716 716 416.877 416.877
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-240.000 -240.000 -240.000 -240.000
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
55.732 566.829 -622.561 -55.732 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.751 -7.226 -13.977 -13.977 636 636 636 6.751 568.072 574.823 561.482 561.482
Dönem Karı (Zararı)
-6.751 -6.751 -6.751 6.751 568.072 574.823 568.072 568.072
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-7.226 -7.226 -7.226 636 636 636 -6.590 -6.590
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-566.829 -566.829 -566.829 -566.829
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
190.000 9.734 109.031 410.776 -14.795 395.981 395.981 0 0 0 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.228 1.806.228
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
617.727 1.082.870
Dönem Karı (Zararı)
568.072 622.561
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
568.072 622.561
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
187.130 310.192
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 257.440 166.404
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.171 1.019
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 -1.171 1.019
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
19.129 11.520
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 16.472 10.527
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
15 2.657 993
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-74.709 -88.094
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
24 -161.325 -139.876
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 86.616 51.782
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
24.859 217.166
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-14.624 13.051
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-14.624 13.051
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-3.508 -794
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-809 -1.005
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-809 -1.005
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 -19.477 -9.075
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-127.423 158.933
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-268.044 -434.330
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -265.060 -437.309
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -2.984 2.979
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
11.988 -30.495
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 11.988 -30.495
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
9 -65.911 -79.893
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
10 -21.434 24.542
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
161.061 671.368
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 82.130 9.506
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 78.931 661.862
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
17 11.730 4.525
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.187 3.216
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
18 -333 5.111
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
18 43.520 -1.895
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
627.779 1.091.686
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -6.927 -5.270
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -3.125 -3.546
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-135.306 -765.512
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.630 1.299
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.630 1.299
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-359.671 -574.825
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -297.826 -524.893
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -61.845 -49.932
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
221.735 -191.986
İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar
6 221.735 -191.986
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-503.417 -279.265
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.116.152 893.840
Kredilerden Nakit Girişleri
1.116.152 894.074
Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri
0 -234
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.041.103 -969.226
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.040.466 -969.226
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-637 0
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
-64.579 -64.818
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.392 0
Ödenen Temettüler
6 -566.829 -240.000
Ödenen Faiz
-84.991 -38.937
Alınan Faiz
161.325 139.876
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.996 38.093
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-20.996 38.093
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 103.283 65.190
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
82.287 103.283
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 119.328 120.847
Ticari Alacaklar
1.748.257 1.480.213
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.741.171 1.476.111
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 7.086 4.102
Diğer Alacaklar
630.205 867.676
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 482.149 703.884
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 148.056 163.792
Türev Araçlar
2.603 2.028
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 2.603 2.028
Stoklar
9 646.136 579.054
Peşin Ödenmiş Giderler
20.052 12.623
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 20.052 12.623
Diğer Dönen Varlıklar
1.163 830
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
18 1.163 830
ARA TOPLAM
3.167.744 3.063.271
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.167.744 3.063.271
DURAN VARLIKLAR
Diğer Alacaklar
3.748 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.748 0
Maddi Duran Varlıklar
1.516.259 1.435.364
Arazi ve Arsalar
11 192.824 192.824
Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri
11 39.632 40.833
Binalar
11 435.552 438.634
Tesis, Makine ve Cihazlar
11 771.383 692.549
Taşıtlar
11 168 221
Mobilya ve Demirbaşlar
11 26.336 27.102
Özel Maliyetler
11 5.133 5.713
Yapılmakta Olan Yatırımlar
11 45.231 37.488
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 61.947 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
180.509 146.867
Diğer Haklar
13 165 69
Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri
13 167.955 137.167
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 12.389 9.631
Peşin Ödenmiş Giderler
53.595 39.590
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 53.595 39.590
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.816.058 1.621.821
TOPLAM VARLIKLAR
4.983.802 4.685.092
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
733.300 366.515
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6.973 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.973 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
726.327 366.515
Banka Kredileri
5 714.041 365.864
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 12.286 651
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.342 287.078
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
13.342 287.078
Banka Kredileri
5 13.342 287.078
Ticari Borçlar
2.069.922 1.901.077
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 132.380 50.250
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.937.542 1.850.827
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
17 42.926 31.196
Diğer Borçlar
70.291 130.423
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 70.291 130.423
Türev Araçlar
5.264 20.129
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
28 5.264 19.314
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
28 0 815
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 504 716
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.847 3.190
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
15 5.847 3.190
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
50.322 6.802
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 50.322 6.802
ARA TOPLAM
2.991.718 2.747.126
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.991.718 2.747.126
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
56.831 111
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
32.546 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 32.546 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
24.285 111
Banka Kredileri
5 10.303 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 13.982 111
Ticari Borçlar
6.747 14.531
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 6.747 14.531
Uzun Vadeli Karşılıklar
57.289 38.713
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 57.289 38.713
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 64.989 73.036
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
185.856 126.391
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.177.574 2.873.517
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.806.228 1.811.575
Ödenmiş Sermaye
19 190.000 190.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 9.734 9.734
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 109.031 109.031
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
395.981 409.958
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
395.981 409.958
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
410.776 417.527
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-14.795 -7.569
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 -636
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -636
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 -636
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
173.938 118.206
Yasal Yedekler
19 173.938 118.206
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 359.472 352.721
Net Dönem Karı veya Zararı
568.072 622.561
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.806.228 1.811.575
TOPLAM KAYNAKLAR
4.983.802 4.685.092
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 6.967.964 5.693.973
Satışların Maliyeti
20 -6.083.290 -4.781.608
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
884.674 912.365
BRÜT KAR (ZARAR)
884.674 912.365
Genel Yönetim Giderleri
22 -69.037 -59.337
Pazarlama Giderleri
22 -93.392 -79.761
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
22 -58.023 -45.490
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 314.368 487.908
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -377.348 -622.385
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
601.242 593.300
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
601.242 593.300
Finansman Gelirleri
24 338.823 607.599
Finansman Giderleri
24 -375.501 -579.132
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
564.564 621.767
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
3.508 794
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -2.913 -5.512
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 6.421 6.306
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
568.072 622.561
DÖNEM KARI (ZARARI)
568.072 622.561
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
568.072 622.561
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 27 2,99000000 3,28000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-7.226 416.161
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 502.688
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -9.032 -1.707
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
25 1.806 -84.820
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -85.161
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
1.806 341
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
636 716
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
25 816 918
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
816 918
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-180 -202
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
25 -180 -202
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-6.590 416.877
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
561.482 1.039.438
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
561.482 1.039.438
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818500
BIST