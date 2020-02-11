***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor



***VESBE*** VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı

Özkaynaklar

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar

Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

190.000 9.734 109.031 0 -6.203 -6.203 -6.203 -1.352 -1.352 -1.352 111.627 304.066 295.234 599.300 1.012.137 1.012.137

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

0

Diğer Düzeltmeler

0

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

0

Transferler

6.579 288.655 -295.234 -6.579 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

417.527 -1.366 416.161 416.161 716 716 716 622.561 622.561 1.039.438 1.039.438

Dönem Karı (Zararı)

622.561 622.561 622.561 622.561

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

417.527 -1.366 416.161 416.161 716 716 716 416.877 416.877

Sermaye Arttırımı

0

Sermaye Azaltımı

0

Sermaye Avansı

0

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

0

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

0

Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

0

Kar Payları

-240.000 -240.000 -240.000 -240.000

Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

0

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

0

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

0

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

0

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

0

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

0

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

0

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

0

Dönem Sonu Bakiyeler

190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575

Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu



Özkaynaklar Değişim Tablosu



Dönem Başı Bakiyeler

190.000 9.734 109.031 417.527 -7.569 409.958 409.958 -636 -636 -636 118.206 352.721 622.561 975.282 1.811.575 1.811.575

Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler

0

Hatalara İlişkin Düzeltmeler

0

Diğer Düzeltmeler

0

Düzeltmelerden Sonraki Tutar

0

Transferler

55.732 566.829 -622.561 -55.732 0

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-6.751 -7.226 -13.977 -13.977 636 636 636 6.751 568.072 574.823 561.482 561.482

Dönem Karı (Zararı)

-6.751 -6.751 -6.751 6.751 568.072 574.823 568.072 568.072

Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

-7.226 -7.226 -7.226 636 636 636 -6.590 -6.590

Sermaye Arttırımı

0

Sermaye Azaltımı

0

Sermaye Avansı

0

Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi

0

Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi

0

Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları

0

Kar Payları

-566.829 -566.829 -566.829 -566.829

Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler

0

Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

0

Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)

0

Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması

0

Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış

0

Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler

0

Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları

0

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar

0

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

0

Dönem Sonu Bakiyeler

190.000 9.734 109.031 410.776 -14.795 395.981 395.981 0 0 0 173.938 359.472 568.072 927.544 1.806.228 1.806.228





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)



İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

617.727 1.082.870

Dönem Karı (Zararı)

568.072 622.561

Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)

568.072 622.561

Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler

187.130 310.192

Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler

11 257.440 166.404

Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler

-1.171 1.019

Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

9 -1.171 1.019

Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler

19.129 11.520

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

17 16.472 10.527

Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler

15 2.657 993

Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler

-74.709 -88.094

Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler

24 -161.325 -139.876

Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler

24 86.616 51.782

Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler

24.859 217.166

Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler

-14.624 13.051

Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler

-14.624 13.051

Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler

-3.508 -794

Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler

-809 -1.005

Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler

-809 -1.005

Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler

4 -19.477 -9.075

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler

-127.423 158.933

Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

-268.044 -434.330

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

6 -265.060 -437.309

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)

7 -2.984 2.979

Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler

11.988 -30.495

İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)

8 11.988 -30.495

Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler

9 -65.911 -79.893

Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)

10 -21.434 24.542

Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

161.061 671.368

İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

6 82.130 9.506

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)

7 78.931 661.862

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)

17 11.730 4.525

İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler

43.187 3.216

Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)

18 -333 5.111

Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)

18 43.520 -1.895

Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları

627.779 1.091.686

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler

17 -6.927 -5.270

Vergi İadeleri (Ödemeleri)

26 -3.125 -3.546

YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

-135.306 -765.512

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

2.630 1.299

Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri

2.630 1.299

Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

-359.671 -574.825

Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

11 -297.826 -524.893

Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları

13 -61.845 -49.932

Verilen Nakit Avans ve Borçlar

221.735 -191.986

İlişkili Taraflara Verilen Nakit Avans ve Borçlar

6 221.735 -191.986

FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI

-503.417 -279.265

Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri

1.116.152 893.840

Kredilerden Nakit Girişleri

1.116.152 894.074

Diğer Finansal Borçlanmalardan Nakit Girişleri

0 -234

Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-1.041.103 -969.226

Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-1.040.466 -969.226

Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları

-637 0

İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış

-64.579 -64.818

Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları

-23.392 0

Ödenen Temettüler

6 -566.829 -240.000

Ödenen Faiz

-84.991 -38.937

Alınan Faiz

161.325 139.876

YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-20.996 38.093

NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)

-20.996 38.093

DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

4 103.283 65.190

DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ

82.287 103.283





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018

Finansal Durum Tablosu (Bilanço)



Varlıklar



DÖNEN VARLIKLAR



Nakit ve Nakit Benzerleri

4 119.328 120.847

Ticari Alacaklar

1.748.257 1.480.213

İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar

6 1.741.171 1.476.111

İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar

7 7.086 4.102

Diğer Alacaklar

630.205 867.676

İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar

6 482.149 703.884

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

8 148.056 163.792

Türev Araçlar

2.603 2.028

Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar

28 2.603 2.028

Stoklar

9 646.136 579.054

Peşin Ödenmiş Giderler

20.052 12.623

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

10 20.052 12.623

Diğer Dönen Varlıklar

1.163 830

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar

18 1.163 830

ARA TOPLAM

3.167.744 3.063.271

TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR

3.167.744 3.063.271

DURAN VARLIKLAR



Diğer Alacaklar

3.748 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar

3.748 0

Maddi Duran Varlıklar

1.516.259 1.435.364

Arazi ve Arsalar

11 192.824 192.824

Yeraltı ve Yerüstü Düzenlemeleri

11 39.632 40.833

Binalar

11 435.552 438.634

Tesis, Makine ve Cihazlar

11 771.383 692.549

Taşıtlar

11 168 221

Mobilya ve Demirbaşlar

11 26.336 27.102

Özel Maliyetler

11 5.133 5.713

Yapılmakta Olan Yatırımlar

11 45.231 37.488

Kullanım Hakkı Varlıkları

12 61.947 0

Maddi Olmayan Duran Varlıklar

180.509 146.867

Diğer Haklar

13 165 69

Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri

13 167.955 137.167

Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar

13 12.389 9.631

Peşin Ödenmiş Giderler

53.595 39.590

İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler

10 53.595 39.590

TOPLAM DURAN VARLIKLAR

1.816.058 1.621.821

TOPLAM VARLIKLAR

4.983.802 4.685.092

KAYNAKLAR



KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Kısa Vadeli Borçlanmalar

733.300 366.515

İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

6.973 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

5 6.973 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar

726.327 366.515

Banka Kredileri

5 714.041 365.864

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

5 12.286 651

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

13.342 287.078

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları

13.342 287.078

Banka Kredileri

5 13.342 287.078

Ticari Borçlar

2.069.922 1.901.077

İlişkili Taraflara Ticari Borçlar

6 132.380 50.250

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

7 1.937.542 1.850.827

Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar

17 42.926 31.196

Diğer Borçlar

70.291 130.423

İlişkili Taraflara Diğer Borçlar

6 70.291 130.423

Türev Araçlar

5.264 20.129

Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar

28 5.264 19.314

Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar

28 0 815

Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü

26 504 716

Kısa Vadeli Karşılıklar

5.847 3.190

Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar

15 5.847 3.190

Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

50.322 6.802

İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler

18 50.322 6.802

ARA TOPLAM

2.991.718 2.747.126

TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

2.991.718 2.747.126

UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER



Uzun Vadeli Borçlanmalar

56.831 111

İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

32.546 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

5 32.546 0

İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar

24.285 111

Banka Kredileri

5 10.303 0

Kiralama İşlemlerinden Borçlar

5 13.982 111

Ticari Borçlar

6.747 14.531

İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar

7 6.747 14.531

Uzun Vadeli Karşılıklar

57.289 38.713

Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar

17 57.289 38.713

Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü

26 64.989 73.036

TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

185.856 126.391

TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER

3.177.574 2.873.517

ÖZKAYNAKLAR



Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar

1.806.228 1.811.575

Ödenmiş Sermaye

19 190.000 190.000

Sermaye Düzeltme Farkları

19 9.734 9.734

Paylara İlişkin Primler (İskontolar)

19 109.031 109.031

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

395.981 409.958

Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

395.981 409.958

Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

410.776 417.527

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-14.795 -7.569

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)

0 -636

Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 -636

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

0 -636

Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler

173.938 118.206

Yasal Yedekler

19 173.938 118.206

Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları

19 359.472 352.721

Net Dönem Karı veya Zararı

568.072 622.561

TOPLAM ÖZKAYNAKLAR

1.806.228 1.811.575

TOPLAM KAYNAKLAR

4.983.802 4.685.092





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu



KAR VEYA ZARAR KISMI



Hasılat

20 6.967.964 5.693.973

Satışların Maliyeti

20 -6.083.290 -4.781.608

TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)

884.674 912.365

BRÜT KAR (ZARAR)

884.674 912.365

Genel Yönetim Giderleri

22 -69.037 -59.337

Pazarlama Giderleri

22 -93.392 -79.761

Araştırma ve Geliştirme Giderleri

22 -58.023 -45.490

Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler

23 314.368 487.908

Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler

23 -377.348 -622.385

ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)

601.242 593.300

FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)

601.242 593.300

Finansman Gelirleri

24 338.823 607.599

Finansman Giderleri

24 -375.501 -579.132

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

564.564 621.767

Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri

3.508 794

Dönem Vergi (Gideri) Geliri

26 -2.913 -5.512

Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri

26 6.421 6.306

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)

568.072 622.561

DÖNEM KARI (ZARARI)

568.072 622.561

Dönem Karının (Zararının) Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

568.072 622.561

Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç



Pay Başına Kazanç (Zarar)



Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)



Nominal bedeli 1 TL olan pay başına kazanç (TL) 27 2,99000000 3,28000000

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)



DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI



Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-7.226 416.161

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

0 502.688

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

25 -9.032 -1.707

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

25 1.806 -84.820

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi

0 -85.161

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi

1.806 341

Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar

636 716

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

25 816 918

Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)

816 918

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

-180 -202

Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi

25 -180 -202

DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)

-6.590 416.877

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

561.482 1.039.438

Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı



Kontrol Gücü Olmayan Paylar

0 0

Ana Ortaklık Payları

561.482 1.039.438







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818500





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