***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor
26.10.2020 Pazartesi 18:12
***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
iye
8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
12.893 -18.942 8.196 140.977 608.687 -2.887.680 3.336.740 1.200.871 98 1.200.969
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
3.124 -362 2.762 2.762
Kar Dağıtımı
4.667.426 -4.667.426 -50 -50
Dağıtılan Temettü
-50 -50
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
4.667.426 -4.667.426 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.431.340 1.879.424 -244.071 35.821 2.178.213 -1.167.618 -2.345.646 24.462.155 1.639.954 3.336.740 40.210.300 659 40.210.959
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dönem Başı Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-1.397 -52.045 -4.015 1.586.129 157.355 -473.980 4.314.432 5.526.479 125 5.526.604
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
6.302 -616 5.686 5.686
Kar Dağıtımı
2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45
Dağıtılan Temettü
-45 -45
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
2.551 3.597.509 -3.600.060 0
Diğer
0
Dönem Sonu Bakiyeler
8.447.051 556.937 1.440.212 1.878.031 -329.264 36.588 4.048.624 -16.256 -3.352.280 28.059.029 1.639.954 4.314.432 46.723.058 767 46.723.825
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
246.976.497 457.030.070 704.006.567 241.782.716 388.539.643 630.322.359
GARANTİ VE KEFALETLER
3.1.2,1 30.140.151 71.234.951 101.375.102 26.946.770 62.617.711 89.564.481
Teminat Mektupları
3.1.2.2 29.731.008 52.900.038 82.631.046 26.817.178 42.085.180 68.902.358
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
476.166 667.166 1.143.332 367.229 604.813 972.042
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
4.762.853 51.866.941 56.629.794 4.017.924 41.279.296 45.297.220
Diğer Teminat Mektupları
24.491.989 365.931 24.857.920 22.432.025 201.071 22.633.096
Banka Kredileri
0 227.561 227.561 0 156.431 156.431
İthalat Kabul Kredileri
227.561 227.561 156.431 156.431
Diğer Banka Kabulleri
0 0
Akreditifler
42.366 8.487.889 8.530.255 77.354 12.409.018 12.486.372
Belgeli Akreditifler
42.366 8.487.430 8.529.796 77.354 12.408.686 12.486.040
Diğer Akreditifler
459 459 332 332
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0
Diğer Cirolar
0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0
Faktoring Garantilerinden
31.680 31.680 106.400 106.400
Diğer Garantilerimizden
366.777 4.528.398 4.895.175 52.238 3.781.228 3.833.466
Diğer Kefaletlerimizden
5.059.385 5.059.385 4.079.454 4.079.454
TAAHHÜTLER
3.1.1 80.682.180 57.759.789 138.441.969 70.587.105 24.614.354 95.201.459
Cayılamaz Taahhütler
78.529.293 35.983.848 114.513.141 65.878.662 7.437.359 73.316.021
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
4.672.889 34.654.879 39.327.768 1.494.732 6.254.891 7.749.623
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
15.764.369 1.034.646 16.799.015 12.708.914 960.251 13.669.165
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.369.168 3.369.168 3.389.714 3.389.714
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.306 6.306 4.074 4.074
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
46.387.637 46.387.637 41.380.895 41.380.895
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
42.893 42.893 30.190 30.190
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
8.286.031 294.323 8.580.354 6.870.143 222.217 7.092.360
Cayılabilir Taahhütler
2.152.887 21.775.941 23.928.828 4.708.443 17.176.995 21.885.438
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.152.887 21.648.859 23.801.746 4.708.443 17.069.512 21.777.955
Diğer Cayılabilir Taahhütler
127.082 127.082 107.483 107.483
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
136.154.166 328.035.330 464.189.496 144.248.841 301.307.578 445.556.419
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
44.326.559 56.649.168 100.975.727 50.023.902 53.444.098 103.468.000
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
339.259 4.459.893 4.799.152 606.305 3.280.042 3.886.347
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
43.987.300 52.189.275 96.176.575 49.417.597 50.164.056 99.581.653
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
91.827.607 271.386.162 363.213.769 94.224.939 247.863.480 342.088.419
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.401.728 9.705.121 17.106.849 8.093.113 17.786.742 25.879.855
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.840.771 3.742.645 8.583.416 3.364.739 9.641.611 13.006.350
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
2.560.957 5.962.476 8.523.433 4.728.374 8.145.131 12.873.505
Para ve Faiz Swap İşlemleri
78.676.449 214.807.078 293.483.527 80.570.889 195.610.573 276.181.462
Swap Para Alım İşlemleri
6.395.656 65.045.769 71.441.425 11.352.683 69.003.550 80.356.233
Swap Para Satım İşlemleri
36.139.793 34.829.831 70.969.624 37.468.206 43.134.867 80.603.073
Swap Faiz Alım İşlemleri
18.070.500 57.465.739 75.536.239 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Swap Faiz Satım İşlemleri
18.070.500 57.465.739 75.536.239 15.875.000 41.736.078 57.611.078
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
1.449.881 11.202.104 12.651.985 3.741.319 8.349.687 12.091.006
Para Alım Opsiyonları
731.045 2.747.743 3.478.788 2.043.723 2.136.917 4.180.640
Para Satım Opsiyonları
399.666 3.221.687 3.621.353 1.497.596 2.736.368 4.233.964
Faiz Alım Opsiyonları
100.000 3.951.175 4.051.175 100.000 2.584.853 2.684.853
Faiz Satım Opsiyonları
219.170 1.281.499 1.500.669 100.000 891.549 991.549
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0
Futures Para İşlemleri
348.473 371.371 719.844 199.618 198.789 398.407
Futures Para Alım İşlemleri
32.543 338.367 370.910 199.618 199.618
Futures Para Satım İşlemleri
315.930 33.004 348.934 198.789 198.789
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0
Diğer
3.951.076 35.300.488 39.251.564 1.620.000 25.917.689 27.537.689
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
520.910.920 178.833.395 699.744.315 486.715.120 110.247.592 596.962.712
EMANET KIYMETLER
65.249.292 14.273.913 79.523.205 64.751.466 8.608.157 73.359.623
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
27.707.016 1.007.692 28.714.708 14.733.918 943.333 15.677.251
Emanete Alınan Menkul Değerler
14.240.304 12.639.803 26.880.107 26.007.152 6.938.511 32.945.663
Tahsile Alınan Çekler
17.253.088 41.591 17.294.679 17.179.886 68.572 17.248.458
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.990.740 463.299 6.454.039 6.772.366 568.443 7.340.809
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
97.061 97.061 71.180 71.180
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0
Diğer Emanet Kıymetler
58.144 24.467 82.611 58.144 18.118 76.262
Emanet Kıymet Alanlar
0 0
REHİNLİ KIYMETLER
425.144.184 149.310.978 574.455.162 395.405.815 89.997.642 485.403.457
Menkul Kıymetler
816.801 866 817.667 831.183 659 831.842
Teminat Senetleri
618.132 343.163 961.295 720.000 278.319 998.319
Emtia
6.297 6.297 6.946 6.946
Varant
0 0
Gayrimenkul
138.377.126 35.279.594 173.656.720 140.794.432 37.026.755 177.821.187
Diğer Rehinli Kıymetler
285.325.828 113.673.317 398.999.145 253.053.254 52.681.274 305.734.528
Rehinli Kıymet Alanlar
14.038 14.038 10.635 10.635
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
30.517.444 15.248.504 45.765.948 26.557.839 11.641.793 38.199.632
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
767.887.417 635.863.465 1.403.750.882 728.497.836 498.787.235 1.227.285.071
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
15.779.371 10.550.141
Alınan Faizler
23.818.945 26.353.594
Ödenen Faizler
-11.880.870 -17.561.333
Alınan Temettüler
16.006 15.840
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.235.107 5.371.535
Elde Edilen Diğer Kazançlar
3.490.477 1.973.422
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.532.081 1.239.918
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.007.293 -5.107.411
Ödenen Vergiler
-2.224.019 -1.590.826
Diğer
1.798.937 -144.598
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-32.716.068 4.469.743
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-228.653 -352.462
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-28.959.411 -3.634.705
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-60.578.608 -6.924.203
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-10.900.901 -4.924.448
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.783.443 -6.272.334
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
37.672.329 14.771.208
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
-46.764 3.761.340
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
24.077.188 2.089.240
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
2.465.309 5.956.107
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-16.936.697 15.019.884
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-14.742.043 -4.499.668
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-402.665 -742.001
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
257.941 213.080
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-13.609.697 -10.306.209
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.864.548 9.477.795
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-17.432.911 -3.485.924
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.580.741 343.591
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.022.278 536.066
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
25.520.356 15.129.855
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-26.221.847 -14.293.496
Temettü Ödemeleri
-45 -50
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-320.742 -300.243
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.006.396 2.043.537
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-20.694.622 13.099.819
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
66.218.297 46.492.483
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
45.523.675 59.592.302
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
DÖNEM KARI (ZARARI)
4.314.557 3.336.838
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
1.212.047 -2.135.869
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-57.457 2.147
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
389 14.495
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.724 -24.285
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-4.015 10.509
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
12.893 1.428
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.269.504 -2.138.016
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.586.129 140.977
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
201.737 780.468
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
532.435 -3.637.604
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.140.102 -64.550
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
89.305 642.693
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
5.526.604 1.200.969
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
VARLIKLAR
FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
37.536.383 76.586.691 114.123.074 43.735.439 69.827.929 113.563.368
Nakit ve Nakit Benzerleri
1.1 8.640.917 68.934.506 77.575.423 17.120.068 64.219.910 81.339.978
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
5.935.584 56.066.364 62.001.948 2.488.632 40.997.298 43.485.930
Bankalar
1.4 2.727.820 13.023.691 15.751.511 3.862.439 23.349.349 27.211.788
Para Piyasalarından Alacaklar
1.000 1.000 10.803.630 10.803.630
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-23.487 -155.549 -179.036 -34.633 -126.737 -161.370
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.2 302.669 110.936 413.605 230.597 342.600 573.197
Devlet Borçlanma Senetleri
76.357 110.936 187.293 20.754 73.116 93.870
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
213.547 213.547 204.846 269.484 474.330
Diğer Finansal Varlıklar
12.765 12.765 4.997 4.997
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
1.5,1.6 22.334.207 5.594.383 27.928.590 22.802.626 4.097.986 26.900.612
Devlet Borçlanma Senetleri
22.193.476 2.896.367 25.089.843 22.710.089 2.050.829 24.760.918
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
81.003 377.650 458.653 77.416 2.929 80.345
Diğer Finansal Varlıklar
59.728 2.320.366 2.380.094 15.121 2.044.228 2.059.349
Türev Finansal Varlıklar
1.3 6.258.590 1.946.866 8.205.456 3.582.148 1.167.433 4.749.581
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
5.533.548 1.946.866 7.480.414 3.327.461 1.124.994 4.452.455
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
725.042 725.042 254.687 42.439 297.126
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
196.052.562 147.017.341 343.069.903 161.098.247 112.948.931 274.047.178
Krediler
1.7 179.559.533 121.839.033 301.398.566 152.024.450 96.025.148 248.049.598
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.12 3.303.182 7.818.499 11.121.681 2.487.469 8.008.303 10.495.772
Faktoring Alacakları
3.092.664 1.557.016 4.649.680 2.713.491 1.394.366 4.107.857
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
1.8 27.097.531 21.704.440 48.801.971 18.017.793 11.590.344 29.608.137
Devlet Borçlanma Senetleri
26.766.727 20.282.970 47.049.697 17.686.989 10.704.522 28.391.511
Diğer Finansal Varlıklar
330.804 1.421.470 1.752.274 330.804 885.822 1.216.626
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-17.000.348 -5.901.647 -22.901.995 -14.144.956 -4.069.230 -18.214.186
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.15 793.593 13.274 806.867 321.890 9.445 331.335
Satış Amaçlı
793.593 13.274 806.867 321.890 9.445 331.335
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
369.673 1.225.927 1.595.600 347.068 902.257 1.249.325
İştirakler (Net)
1.9 340.156 1.225.927 1.566.083 317.453 902.257 1.219.710
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
328.370 1.225.927 1.554.297 311.352 902.257 1.213.609
Konsolide Edilmeyenler
11.786 11.786 6.101 6.101
Bağlı Ortaklıklar (Net)
1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
7.300 7.300 7.300 7.300
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
1.11 22.217 0 22.217 22.315 0 22.315
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
22.217 22.217 22.315 22.315
Konsolide Edilmeyenler
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.450.927 47.238 4.498.165 4.313.414 45.485 4.358.899
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.912.331 41.452 1.953.783 1.889.731 31.093 1.920.824
Şerefiye
979.493 979.493 979.493 979.493
Diğer
932.838 41.452 974.290 910.238 31.093 941.331
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
1.13 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
25.525 25.525 3.090 3.090
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
1.14 2.923.834 2.923.834 2.129.358 2.129.358
DİĞER AKTİFLER (Net)
1.16 4.993.254 18.553.045 23.546.299 3.387.621 10.204.022 13.591.643
VARLIKLAR TOPLAMI
249.032.557 243.510.493 492.543.050 217.222.768 193.972.252 411.195.020
YÜKÜMLÜLÜKLER
MEVDUAT
2.1 112.525.213 159.819.767 272.344.980 102.994.590 128.077.107 231.071.697
ALINAN KREDİLER
2.3.1 2.911.809 46.368.163 49.279.972 2.452.375 42.921.120 45.373.495
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
21.352.202 1.729.370 23.081.572 5.519.024 789.864 6.308.888
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
2.3.3 7.028.439 20.204.213 27.232.652 6.740.946 18.480.245 25.221.191
Bonolar
5.420.191 5.420.191 5.098.851 5.098.851
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
4.014.243 4.014.243 3.746.311 3.746.311
Tahviller
1.608.248 16.189.970 17.798.218 1.642.095 14.733.934 16.376.029
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0
Diğer
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.3.4 787.586 11.582.916 12.370.502 830.929 12.353.676 13.184.605
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
2.2 6.193.712 4.758.168 10.951.880 5.568.959 1.536.323 7.105.282
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.660.051 3.538.439 8.198.490 2.989.768 1.224.347 4.214.115
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.533.661 1.219.729 2.753.390 2.579.191 311.976 2.891.167
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
2.5 996.483 22.599 1.019.082 897.433 29.790 927.223
KARŞILIKLAR
2.6 4.037.123 432.184 4.469.307 3.441.735 300.496 3.742.231
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.6.1 797.071 2.829 799.900 778.583 2.509 781.092
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0
Diğer Karşılıklar
2.6.3 3.240.052 429.355 3.669.407 2.663.152 297.987 2.961.139
CARİ VERGİ BORCU
2.7 701.660 1.926 703.586 932.503 1.336 933.839
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
13.148 13.148 8.359 8.359
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
2.9 799.921 23.040.557 23.840.478 821.340 17.758.699 18.580.039
Krediler
6.707.026 6.707.026 5.102.941 5.102.941
Diğer Borçlanma Araçları
799.921 16.333.531 17.133.452 821.340 12.655.758 13.477.098
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
2.4 18.067.644 2.444.422 20.512.066 15.471.432 2.075.159 17.546.591
ÖZKAYNAKLAR
2.10 48.236.248 -1.512.423 46.723.825 41.548.897 -357.317 41.191.580
Ödenmiş Sermaye
8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051
Sermaye Yedekleri
1.997.149 0 1.997.149 1.988.296 0 1.988.296
Hisse Senedi İhraç Primleri
556.937 556.937 556.937 556.937
Hisse Senedi İptal Karları
0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.440.212 1.440.212 1.431.359 1.431.359
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
1.578.040 7.315 1.585.355 1.635.497 7.315 1.642.812
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.158.419 -1.478.331 680.088 -266.191 -323.225 -589.416
Kar Yedekleri
28.100.436 -41.407 28.059.029 24.503.543 -41.407 24.462.136
Yasal Yedekler
1.282.785 1.282.785 1.102.781 1.102.781
Statü Yedekleri
0 0
Olağanüstü Yedekler
26.810.834 -41.407 26.769.427 23.393.329 -41.407 23.351.922
Diğer Kar Yedekleri
6.817 6.817 7.433 7.433
Kar veya Zarar
5.954.386 0 5.954.386 5.240.014 0 5.240.014
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.314.432 4.314.432 3.600.060 3.600.060
Azınlık Payları
767 767 687 687
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
223.638.040 268.905.010 492.543.050 187.220.163 223.974.857 411.195.020
Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
FAİZ GELİRLERİ
4.1 24.649.209 29.407.653 8.425.338 9.717.137
Kredilerden Alınan Faizler
4.1.1 18.910.833 22.219.581 6.462.972 7.397.303
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.244 370.562 108.181
Bankalardan Alınan Faizler
4.1.2 470.515 811.860 103.942 281.732
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
78.563 422.925 4.083 52.993
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
4.1.3 4.246.544 4.502.684 1.537.038 1.547.360
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
8.306 9.782 2.812 6.706
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
2.009.854 2.642.935 661.040 854.862
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
2.228.384 1.849.967 873.186 685.792
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
644.184 709.058 228.334 216.572
Diğer Faiz Gelirleri
285.326 370.983 88.969 112.996
FAİZ GİDERLERİ (-)
4.2 -11.937.036 -17.802.996 -4.075.097 -5.638.254
Mevduata Verilen Faizler
4.2.4 -6.210.019 -12.610.647 -1.851.008 -3.925.191
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
4.2.1 -1.424.434 -1.533.233 -441.443 -512.707
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-758.441 -559.286 -533.319 -156.856
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
4.2.3 -3.072.088 -2.897.605 -1.094.788 -991.228
Kiralama Faiz Giderleri
-124.671 -126.261 -40.564 -42.154
Diğer Faiz Giderleri
-347.383 -75.964 -113.975 -10.118
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
12.712.173 11.604.657 4.350.241 4.078.883
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.249.799 3.942.165 1.483.073 1.346.871
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.235.107 5.371.535 1.853.704 1.861.803
Gayri Nakdi Kredilerden
749.738 818.141 263.086 289.578
Diğer
4.485.369 4.553.394 1.590.618 1.572.225
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-985.308 -1.429.370 -370.631 -514.932
Gayri Nakdi Kredilere
-14.060 -23.167 -3.971 -7.477
Diğer
-971.248 -1.406.203 -366.660 -507.455
TEMETTÜ GELİRLERİ
16.006 15.840 406 326
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
4.3 1.408.278 -1.191.966 990.819 -742.634
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
359.824 228.190 53.806 97.010
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
4.4 3.809.480 -567.575 1.523.620 -1.405.733
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.761.026 -852.581 -586.607 566.089
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
1.210.878 1.004.690 446.667 252.899
FAALİYET BRÜT KÂRI
19.597.134 15.375.386 7.271.206 4.936.345
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
4.5 -7.236.429 -5.722.017 -2.518.211 -1.854.130
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
4.5 -734.896 -299.298 -322.055 -78.930
PERSONEL GİDERLERİ (-)
4.8 -2.757.505 -2.497.191 -925.505 -853.757
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
4.7 -3.421.951 -2.787.582 -1.156.620 -925.690
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.446.353 4.069.298 2.348.815 1.223.838
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
61.785 68.211 19.871 22.066
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.8 5.508.138 4.137.509 2.368.686 1.245.904
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
4.9 -1.193.581 -800.671 -514.986 -270.082
Cari Vergi Karşılığı
-1.883.880 -1.443.446 -286.025 -656.744
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-228.961
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
690.299 642.775 386.662
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
4.314.557 3.336.838 1.853.700 975.822
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
4.10 4.314.557 3.336.838 1.853.700 975.822
Grubun Karı (Zararı)
4.314.432 3.336.740 1.853.658 975.793
Azınlık Payları Karı (Zararı)
125 98 42 29
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse Başına Kar (Zarar)
Hisse başına Kar(Zarar) 0,00510000 0,00400000 0,00220000 0,00120000
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883979
BIST