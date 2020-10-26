***YKBNK* *YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor



***YKBNK******YKB*** YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.( Banka Finansal Rapor )



Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı

Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak

Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)

Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019

Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)



ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER



Dönem Başı Bakiyeler

8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278

TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler

0

Hataların Düzeltilmesinin Etkisi

0

Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi

iye

8.447.051 556.937 1.428.216 1.866.531 -225.129 27.625 2.037.236 -1.776.305 542.034 19.795.091 1.639.954 4.667.426 39.006.667 611 39.007.278

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

12.893 -18.942 8.196 140.977 608.687 -2.887.680 3.336.740 1.200.871 98 1.200.969

Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

0

İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

0

Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı

0

Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller

0

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

0

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

3.124 -362 2.762 2.762

Kar Dağıtımı

4.667.426 -4.667.426 -50 -50

Dağıtılan Temettü

-50 -50

Yedeklere Aktarılan Tutarlar

4.667.426 -4.667.426 0

Diğer

0

Dönem Sonu Bakiyeler

8.447.051 556.937 1.431.340 1.879.424 -244.071 35.821 2.178.213 -1.167.618 -2.345.646 24.462.155 1.639.954 3.336.740 40.210.300 659 40.210.959

Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020

Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)



ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER



Dönem Başı Bakiyeler

8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580

TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler

0

Hataların Düzeltilmesinin Etkisi

0

Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi

0

Yeni Bakiye

8.447.051 556.937 1.431.359 1.879.428 -277.219 40.603 2.462.495 -173.611 -2.878.300 24.462.136 1.639.954 3.600.060 41.190.893 687 41.191.580

Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)

-1.397 -52.045 -4.015 1.586.129 157.355 -473.980 4.314.432 5.526.479 125 5.526.604

Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

0

İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı

0

Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı

0

Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller

0

Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları

0

Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)

6.302 -616 5.686 5.686

Kar Dağıtımı

2.551 3.597.509 -3.600.060 -45 -45

Dağıtılan Temettü

-45 -45

Yedeklere Aktarılan Tutarlar

2.551 3.597.509 -3.600.060 0

Diğer

0

Dönem Sonu Bakiyeler

8.447.051 556.937 1.440.212 1.878.031 -329.264 36.588 4.048.624 -16.256 -3.352.280 28.059.029 1.639.954 4.314.432 46.723.058 767 46.723.825





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019

TP YP Toplam TP YP Toplam

Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)



BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER

246.976.497 457.030.070 704.006.567 241.782.716 388.539.643 630.322.359

GARANTİ VE KEFALETLER

3.1.2,1 30.140.151 71.234.951 101.375.102 26.946.770 62.617.711 89.564.481

Teminat Mektupları

3.1.2.2 29.731.008 52.900.038 82.631.046 26.817.178 42.085.180 68.902.358

Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler

476.166 667.166 1.143.332 367.229 604.813 972.042

Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler

4.762.853 51.866.941 56.629.794 4.017.924 41.279.296 45.297.220

Diğer Teminat Mektupları

24.491.989 365.931 24.857.920 22.432.025 201.071 22.633.096

Banka Kredileri

0 227.561 227.561 0 156.431 156.431

İthalat Kabul Kredileri

227.561 227.561 156.431 156.431

Diğer Banka Kabulleri

0 0

Akreditifler

42.366 8.487.889 8.530.255 77.354 12.409.018 12.486.372

Belgeli Akreditifler

42.366 8.487.430 8.529.796 77.354 12.408.686 12.486.040

Diğer Akreditifler

459 459 332 332

Garanti Verilen Prefinansmanlar

0 0

Cirolar

0 0 0 0 0 0

T.C. Merkez Bankasına Cirolar

0 0

Diğer Cirolar

0 0

Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden

0 0

Faktoring Garantilerinden

31.680 31.680 106.400 106.400

Diğer Garantilerimizden

366.777 4.528.398 4.895.175 52.238 3.781.228 3.833.466

Diğer Kefaletlerimizden

5.059.385 5.059.385 4.079.454 4.079.454

TAAHHÜTLER

3.1.1 80.682.180 57.759.789 138.441.969 70.587.105 24.614.354 95.201.459

Cayılamaz Taahhütler

78.529.293 35.983.848 114.513.141 65.878.662 7.437.359 73.316.021

Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri

4.672.889 34.654.879 39.327.768 1.494.732 6.254.891 7.749.623

Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri

0 0

İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri

0 0

Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri

15.764.369 1.034.646 16.799.015 12.708.914 960.251 13.669.165

Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri

0 0

Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü

0 0

Çekler İçin Ödeme Taahhütleri

3.369.168 3.369.168 3.389.714 3.389.714

İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri

6.306 6.306 4.074 4.074

Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri

46.387.637 46.387.637 41.380.895 41.380.895

Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri

42.893 42.893 30.190 30.190

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar

0 0

Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar

0 0

Diğer Cayılamaz Taahhütler

8.286.031 294.323 8.580.354 6.870.143 222.217 7.092.360

Cayılabilir Taahhütler

2.152.887 21.775.941 23.928.828 4.708.443 17.176.995 21.885.438

Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri

2.152.887 21.648.859 23.801.746 4.708.443 17.069.512 21.777.955

Diğer Cayılabilir Taahhütler

127.082 127.082 107.483 107.483

TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR

136.154.166 328.035.330 464.189.496 144.248.841 301.307.578 445.556.419

Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar

44.326.559 56.649.168 100.975.727 50.023.902 53.444.098 103.468.000

Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

339.259 4.459.893 4.799.152 606.305 3.280.042 3.886.347

Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

43.987.300 52.189.275 96.176.575 49.417.597 50.164.056 99.581.653

Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler

0 0

Alım Satım Amaçlı İşlemler

91.827.607 271.386.162 363.213.769 94.224.939 247.863.480 342.088.419

Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri

7.401.728 9.705.121 17.106.849 8.093.113 17.786.742 25.879.855

Vadeli Döviz Alım İşlemleri

4.840.771 3.742.645 8.583.416 3.364.739 9.641.611 13.006.350

Vadeli Döviz Satım İşlemleri

2.560.957 5.962.476 8.523.433 4.728.374 8.145.131 12.873.505

Para ve Faiz Swap İşlemleri

78.676.449 214.807.078 293.483.527 80.570.889 195.610.573 276.181.462

Swap Para Alım İşlemleri

6.395.656 65.045.769 71.441.425 11.352.683 69.003.550 80.356.233

Swap Para Satım İşlemleri

36.139.793 34.829.831 70.969.624 37.468.206 43.134.867 80.603.073

Swap Faiz Alım İşlemleri

18.070.500 57.465.739 75.536.239 15.875.000 41.736.078 57.611.078

Swap Faiz Satım İşlemleri

18.070.500 57.465.739 75.536.239 15.875.000 41.736.078 57.611.078

Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları

1.449.881 11.202.104 12.651.985 3.741.319 8.349.687 12.091.006

Para Alım Opsiyonları

731.045 2.747.743 3.478.788 2.043.723 2.136.917 4.180.640

Para Satım Opsiyonları

399.666 3.221.687 3.621.353 1.497.596 2.736.368 4.233.964

Faiz Alım Opsiyonları

100.000 3.951.175 4.051.175 100.000 2.584.853 2.684.853

Faiz Satım Opsiyonları

219.170 1.281.499 1.500.669 100.000 891.549 991.549

Menkul Değerler Alım Opsiyonları

0 0

Menkul Değerler Satım Opsiyonları

0 0

Futures Para İşlemleri

348.473 371.371 719.844 199.618 198.789 398.407

Futures Para Alım İşlemleri

32.543 338.367 370.910 199.618 199.618

Futures Para Satım İşlemleri

315.930 33.004 348.934 198.789 198.789

Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri

0 0 0 0 0 0

Futures Faiz Alım İşlemleri

0 0

Futures Faiz Satım İşlemleri

0 0

Diğer

3.951.076 35.300.488 39.251.564 1.620.000 25.917.689 27.537.689

EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER

520.910.920 178.833.395 699.744.315 486.715.120 110.247.592 596.962.712

EMANET KIYMETLER

65.249.292 14.273.913 79.523.205 64.751.466 8.608.157 73.359.623

Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları

27.707.016 1.007.692 28.714.708 14.733.918 943.333 15.677.251

Emanete Alınan Menkul Değerler

14.240.304 12.639.803 26.880.107 26.007.152 6.938.511 32.945.663

Tahsile Alınan Çekler

17.253.088 41.591 17.294.679 17.179.886 68.572 17.248.458

Tahsile Alınan Ticari Senetler

5.990.740 463.299 6.454.039 6.772.366 568.443 7.340.809

Tahsile Alınan Diğer Kıymetler

97.061 97.061 71.180 71.180

İhracına Aracı Olunan Kıymetler

0 0

Diğer Emanet Kıymetler

58.144 24.467 82.611 58.144 18.118 76.262

Emanet Kıymet Alanlar

0 0

REHİNLİ KIYMETLER

425.144.184 149.310.978 574.455.162 395.405.815 89.997.642 485.403.457

Menkul Kıymetler

816.801 866 817.667 831.183 659 831.842

Teminat Senetleri

618.132 343.163 961.295 720.000 278.319 998.319

Emtia

6.297 6.297 6.946 6.946

Varant

0 0

Gayrimenkul

138.377.126 35.279.594 173.656.720 140.794.432 37.026.755 177.821.187

Diğer Rehinli Kıymetler

285.325.828 113.673.317 398.999.145 253.053.254 52.681.274 305.734.528

Rehinli Kıymet Alanlar

14.038 14.038 10.635 10.635

KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER

30.517.444 15.248.504 45.765.948 26.557.839 11.641.793 38.199.632

BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI

767.887.417 635.863.465 1.403.750.882 728.497.836 498.787.235 1.227.285.071





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019

Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)



BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI



Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı

15.779.371 10.550.141

Alınan Faizler

23.818.945 26.353.594

Ödenen Faizler

-11.880.870 -17.561.333

Alınan Temettüler

16.006 15.840

Alınan Ücret ve Komisyonlar

5.235.107 5.371.535

Elde Edilen Diğer Kazançlar

3.490.477 1.973.422

Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar

1.532.081 1.239.918

Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler

-6.007.293 -5.107.411

Ödenen Vergiler

-2.224.019 -1.590.826

Diğer

1.798.937 -144.598

Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim

-32.716.068 4.469.743

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış

-228.653 -352.462

Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış

-28.959.411 -3.634.705

Kredilerdeki Net (Artış) Azalış

-60.578.608 -6.924.203

Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış

-10.900.901 -4.924.448

Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)

3.783.443 -6.272.334

Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)

37.672.329 14.771.208

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)

-46.764 3.761.340

Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)

24.077.188 2.089.240

Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)

2.465.309 5.956.107

Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı

-16.936.697 15.019.884

YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI



Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları

-14.742.043 -4.499.668

Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller

-402.665 -742.001

Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller

257.941 213.080

Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

-13.609.697 -10.306.209

Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

13.864.548 9.477.795

Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar

-17.432.911 -3.485.924

Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar

2.580.741 343.591

FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI



Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit

-1.022.278 536.066

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit

25.520.356 15.129.855

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı

-26.221.847 -14.293.496

Temettü Ödemeleri

-45 -50

Kiralamaya İlişkin Ödemeler

-320.742 -300.243

Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi

12.006.396 2.043.537

Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)

-20.694.622 13.099.819

Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

66.218.297 46.492.483

Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar

45.523.675 59.592.302





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019

Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)



DÖNEM KARI (ZARARI)

4.314.557 3.336.838

DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

1.212.047 -2.135.869

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar

-57.457 2.147

Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)

389 14.495

Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)

-66.724 -24.285

Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları

-4.015 10.509

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

12.893 1.428

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar

1.269.504 -2.138.016

Yabancı Para Çevrim Farkları

1.586.129 140.977

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri

201.737 780.468

Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)

532.435 -3.637.604

Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)

-1.140.102 -64.550

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler

89.305 642.693

TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)

5.526.604 1.200.969





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019

TP YP Toplam TP YP Toplam

Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)



VARLIKLAR



FİNANSAL VARLIKLAR (Net)

37.536.383 76.586.691 114.123.074 43.735.439 69.827.929 113.563.368

Nakit ve Nakit Benzerleri

1.1 8.640.917 68.934.506 77.575.423 17.120.068 64.219.910 81.339.978

Nakit Değerler ve Merkez Bankası

5.935.584 56.066.364 62.001.948 2.488.632 40.997.298 43.485.930

Bankalar

1.4 2.727.820 13.023.691 15.751.511 3.862.439 23.349.349 27.211.788

Para Piyasalarından Alacaklar

1.000 1.000 10.803.630 10.803.630

Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )

-23.487 -155.549 -179.036 -34.633 -126.737 -161.370

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar

1.2 302.669 110.936 413.605 230.597 342.600 573.197

Devlet Borçlanma Senetleri

76.357 110.936 187.293 20.754 73.116 93.870

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler

213.547 213.547 204.846 269.484 474.330

Diğer Finansal Varlıklar

12.765 12.765 4.997 4.997

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar

1.5,1.6 22.334.207 5.594.383 27.928.590 22.802.626 4.097.986 26.900.612

Devlet Borçlanma Senetleri

22.193.476 2.896.367 25.089.843 22.710.089 2.050.829 24.760.918

Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler

81.003 377.650 458.653 77.416 2.929 80.345

Diğer Finansal Varlıklar

59.728 2.320.366 2.380.094 15.121 2.044.228 2.059.349

Türev Finansal Varlıklar

1.3 6.258.590 1.946.866 8.205.456 3.582.148 1.167.433 4.749.581

Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı

5.533.548 1.946.866 7.480.414 3.327.461 1.124.994 4.452.455

Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı

725.042 725.042 254.687 42.439 297.126

İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)

196.052.562 147.017.341 343.069.903 161.098.247 112.948.931 274.047.178

Krediler

1.7 179.559.533 121.839.033 301.398.566 152.024.450 96.025.148 248.049.598

Kiralama İşlemlerinden Alacaklar

1.12 3.303.182 7.818.499 11.121.681 2.487.469 8.008.303 10.495.772

Faktoring Alacakları

3.092.664 1.557.016 4.649.680 2.713.491 1.394.366 4.107.857

İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar

1.8 27.097.531 21.704.440 48.801.971 18.017.793 11.590.344 29.608.137

Devlet Borçlanma Senetleri

26.766.727 20.282.970 47.049.697 17.686.989 10.704.522 28.391.511

Diğer Finansal Varlıklar

330.804 1.421.470 1.752.274 330.804 885.822 1.216.626

Beklenen Zarar Karşılıkları (-)

-17.000.348 -5.901.647 -22.901.995 -14.144.956 -4.069.230 -18.214.186

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)

1.15 793.593 13.274 806.867 321.890 9.445 331.335

Satış Amaçlı

793.593 13.274 806.867 321.890 9.445 331.335

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

0 0

ORTAKLIK YATIRIMLARI

369.673 1.225.927 1.595.600 347.068 902.257 1.249.325

İştirakler (Net)

1.9 340.156 1.225.927 1.566.083 317.453 902.257 1.219.710

Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler

328.370 1.225.927 1.554.297 311.352 902.257 1.213.609

Konsolide Edilmeyenler

11.786 11.786 6.101 6.101

Bağlı Ortaklıklar (Net)

1.10 7.300 0 7.300 7.300 0 7.300

Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar

0 0

Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar

7.300 7.300 7.300 7.300

Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)

1.11 22.217 0 22.217 22.315 0 22.315

Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler

22.217 22.217 22.315 22.315

Konsolide Edilmeyenler

0 0

MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)

4.450.927 47.238 4.498.165 4.313.414 45.485 4.358.899

MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)

1.912.331 41.452 1.953.783 1.889.731 31.093 1.920.824

Şerefiye

979.493 979.493 979.493 979.493

Diğer

932.838 41.452 974.290 910.238 31.093 941.331

YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)

1.13 0 0

CARİ VERGİ VARLIĞI

25.525 25.525 3.090 3.090

ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI

1.14 2.923.834 2.923.834 2.129.358 2.129.358

DİĞER AKTİFLER (Net)

1.16 4.993.254 18.553.045 23.546.299 3.387.621 10.204.022 13.591.643

VARLIKLAR TOPLAMI

249.032.557 243.510.493 492.543.050 217.222.768 193.972.252 411.195.020

YÜKÜMLÜLÜKLER



MEVDUAT

2.1 112.525.213 159.819.767 272.344.980 102.994.590 128.077.107 231.071.697

ALINAN KREDİLER

2.3.1 2.911.809 46.368.163 49.279.972 2.452.375 42.921.120 45.373.495

PARA PİYASALARINA BORÇLAR

21.352.202 1.729.370 23.081.572 5.519.024 789.864 6.308.888

İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)

2.3.3 7.028.439 20.204.213 27.232.652 6.740.946 18.480.245 25.221.191

Bonolar

5.420.191 5.420.191 5.098.851 5.098.851

Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler

4.014.243 4.014.243 3.746.311 3.746.311

Tahviller

1.608.248 16.189.970 17.798.218 1.642.095 14.733.934 16.376.029

FONLAR

0 0 0 0 0 0

Müstakrizlerin Fonları

0 0

Diğer

0 0

GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

2.3.4 787.586 11.582.916 12.370.502 830.929 12.353.676 13.184.605

TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER

2.2 6.193.712 4.758.168 10.951.880 5.568.959 1.536.323 7.105.282

Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı

4.660.051 3.538.439 8.198.490 2.989.768 1.224.347 4.214.115

Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı

1.533.661 1.219.729 2.753.390 2.579.191 311.976 2.891.167

FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ

0 0

KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)

2.5 996.483 22.599 1.019.082 897.433 29.790 927.223

KARŞILIKLAR

2.6 4.037.123 432.184 4.469.307 3.441.735 300.496 3.742.231

Yeniden Yapılanma Karşılığı

0 0

Çalışan Hakları Karşılığı

2.6.1 797.071 2.829 799.900 778.583 2.509 781.092

Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)

0 0

Diğer Karşılıklar

2.6.3 3.240.052 429.355 3.669.407 2.663.152 297.987 2.961.139

CARİ VERGİ BORCU

2.7 701.660 1.926 703.586 932.503 1.336 933.839

ERTELENMİŞ VERGİ BORCU

13.148 13.148 8.359 8.359

SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)

0 0 0 0 0 0

Satış Amaçlı

0 0

Durdurulan Faaliyetlere İlişkin

0 0

SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI

2.9 799.921 23.040.557 23.840.478 821.340 17.758.699 18.580.039

Krediler

6.707.026 6.707.026 5.102.941 5.102.941

Diğer Borçlanma Araçları

799.921 16.333.531 17.133.452 821.340 12.655.758 13.477.098

DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

2.4 18.067.644 2.444.422 20.512.066 15.471.432 2.075.159 17.546.591

ÖZKAYNAKLAR

2.10 48.236.248 -1.512.423 46.723.825 41.548.897 -357.317 41.191.580

Ödenmiş Sermaye

8.447.051 8.447.051 8.447.051 8.447.051

Sermaye Yedekleri

1.997.149 0 1.997.149 1.988.296 0 1.988.296

Hisse Senedi İhraç Primleri

556.937 556.937 556.937 556.937

Hisse Senedi İptal Karları

0 0

Diğer Sermaye Yedekleri

1.440.212 1.440.212 1.431.359 1.431.359

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

1.578.040 7.315 1.585.355 1.635.497 7.315 1.642.812

Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler

2.158.419 -1.478.331 680.088 -266.191 -323.225 -589.416

Kar Yedekleri

28.100.436 -41.407 28.059.029 24.503.543 -41.407 24.462.136

Yasal Yedekler

1.282.785 1.282.785 1.102.781 1.102.781

Statü Yedekleri

0 0

Olağanüstü Yedekler

26.810.834 -41.407 26.769.427 23.393.329 -41.407 23.351.922

Diğer Kar Yedekleri

6.817 6.817 7.433 7.433

Kar veya Zarar

5.954.386 0 5.954.386 5.240.014 0 5.240.014

Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı

1.639.954 1.639.954 1.639.954 1.639.954

Dönem Net Kâr veya Zararı

4.314.432 4.314.432 3.600.060 3.600.060

Azınlık Payları

767 767 687 687

YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI

223.638.040 268.905.010 492.543.050 187.220.163 223.974.857 411.195.020





Sunum Para Birimi 1.000 TL

Finansal Tablo Niteliği Konsolide



Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019

Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)



GELİR VE GİDER KALEMLERİ



FAİZ GELİRLERİ

4.1 24.649.209 29.407.653 8.425.338 9.717.137

Kredilerden Alınan Faizler

4.1.1 18.910.833 22.219.581 6.462.972 7.397.303

Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler

13.244 370.562 108.181

Bankalardan Alınan Faizler

4.1.2 470.515 811.860 103.942 281.732

Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler

78.563 422.925 4.083 52.993

Menkul Değerlerden Alınan Faizler

4.1.3 4.246.544 4.502.684 1.537.038 1.547.360

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar

8.306 9.782 2.812 6.706

Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar

2.009.854 2.642.935 661.040 854.862

İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler

2.228.384 1.849.967 873.186 685.792

Finansal Kiralama Faiz Gelirleri

644.184 709.058 228.334 216.572

Diğer Faiz Gelirleri

285.326 370.983 88.969 112.996

FAİZ GİDERLERİ (-)

4.2 -11.937.036 -17.802.996 -4.075.097 -5.638.254

Mevduata Verilen Faizler

4.2.4 -6.210.019 -12.610.647 -1.851.008 -3.925.191

Kullanılan Kredilere Verilen Faizler

4.2.1 -1.424.434 -1.533.233 -441.443 -512.707

Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler

-758.441 -559.286 -533.319 -156.856

İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler

4.2.3 -3.072.088 -2.897.605 -1.094.788 -991.228

Kiralama Faiz Giderleri

-124.671 -126.261 -40.564 -42.154

Diğer Faiz Giderleri

-347.383 -75.964 -113.975 -10.118

NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ

12.712.173 11.604.657 4.350.241 4.078.883

NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ

4.249.799 3.942.165 1.483.073 1.346.871

Alınan Ücret ve Komisyonlar

5.235.107 5.371.535 1.853.704 1.861.803

Gayri Nakdi Kredilerden

749.738 818.141 263.086 289.578

Diğer

4.485.369 4.553.394 1.590.618 1.572.225

Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)

-985.308 -1.429.370 -370.631 -514.932

Gayri Nakdi Kredilere

-14.060 -23.167 -3.971 -7.477

Diğer

-971.248 -1.406.203 -366.660 -507.455

TEMETTÜ GELİRLERİ

16.006 15.840 406 326

TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)

4.3 1.408.278 -1.191.966 990.819 -742.634

Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)

359.824 228.190 53.806 97.010

Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)

4.4 3.809.480 -567.575 1.523.620 -1.405.733

Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)

-2.761.026 -852.581 -586.607 566.089

DİĞER FAALİYET GELİRLERİ

1.210.878 1.004.690 446.667 252.899

FAALİYET BRÜT KÂRI

19.597.134 15.375.386 7.271.206 4.936.345

BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )

4.5 -7.236.429 -5.722.017 -2.518.211 -1.854.130

DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )

4.5 -734.896 -299.298 -322.055 -78.930

PERSONEL GİDERLERİ (-)

4.8 -2.757.505 -2.497.191 -925.505 -853.757

DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)

4.7 -3.421.951 -2.787.582 -1.156.620 -925.690

NET FAALİYET KARI (ZARARI)

5.446.353 4.069.298 2.348.815 1.223.838

BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI

0 0 0 0

ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)

61.785 68.211 19.871 22.066

NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)

0 0 0 0

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

4.8 5.508.138 4.137.509 2.368.686 1.245.904

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)

4.9 -1.193.581 -800.671 -514.986 -270.082

Cari Vergi Karşılığı

-1.883.880 -1.443.446 -286.025 -656.744

Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi

-228.961

Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi

690.299 642.775 386.662

SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)

4.314.557 3.336.838 1.853.700 975.822

DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER

0 0 0 0

DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)

0 0 0 0

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)

0 0 0 0

DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)

0 0 0 0

DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)

0 0 0 0

DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

4.10 4.314.557 3.336.838 1.853.700 975.822

Grubun Karı (Zararı)

4.314.432 3.336.740 1.853.658 975.793

Azınlık Payları Karı (Zararı)

125 98 42 29

Hisse Başına Kar (Zarar)



Hisse Başına Kar (Zarar)



Hisse Başına Kar (Zarar)



Hisse başına Kar(Zarar) 0,00510000 0,00400000 0,00220000 0,00120000







http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/883979





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