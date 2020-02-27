***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)



***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )



Özet Bilgi TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkında

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır



Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018



İlgili İhraç Tavanı Bilgileri

Para Birimi TRY

Tutar 400.000.000

İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı

Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış

Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi



İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri

Planlanan Nominal Tutar 5.270.000

Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.270.000

Türü Finansman Bonosu

Vadesi 17.04.2020

Vade (Gün Sayısı) 308

Faiz Oranı Türü Değişken

Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,1481

Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış

ISIN Kodu TRFZORN42029

Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.

Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.02.2019

Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2019

Satışın Tamamlanma Tarihi 13.06.2019

Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019

Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.270.000

İhraç Fiyatı 1

Kupon Sayısı 4



Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı



Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?

1 29.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 6,7055 32,2 36,5749 353.379,85 Evet

2 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 5,6621 22,71 24,7211 298.392,67 Evet

3 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 4,6473 18,64 19,9855 244.912,71 Evet

4 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 2,1481 15,68 16,7834

Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020



* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.



Ek Açıklamalar

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.270.000 TL nominal değerli, 308 gün vadeli, TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 244.912,71 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.









http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822051





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