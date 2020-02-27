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***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)

27.02.2020 Perşembe 17:10

***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )

Özet Bilgi TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 3. kupon dönemine ilişkin faiz ödemesi açıklaması hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 20.12.2018

İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 400.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi

İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Planlanan Nominal Tutar 5.270.000
Planlanan Maksimum Nominal Tutar 5.270.000
Türü Finansman Bonosu
Vadesi 17.04.2020
Vade (Gün Sayısı) 308
Faiz Oranı Türü Değişken
Faiz Oranı - Dönemsel (%) 2,1481
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRFZORN42029
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Tertip İhraç Belgesi Onay Tarihi 14.02.2019
Satışa Başlanma Tarihi 13.06.2019
Satışın Tamamlanma Tarihi 13.06.2019
Vade Başlangıç Tarihi 14.06.2019
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 5.270.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 4

Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı

Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 29.08.2019 28.08.2019 29.08.2019 6,7055 32,2 36,5749 353.379,85 Evet
2 28.11.2019 27.11.2019 28.11.2019 5,6621 22,71 24,7211 298.392,67 Evet
3 27.02.2020 26.02.2020 27.02.2020 4,6473 18,64 19,9855 244.912,71 Evet
4 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020 2,1481 15,68 16,7834
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı 17.04.2020 16.04.2020 17.04.2020

* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.

Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. tarafından 14.06.2019 tarihinde Borsa dışında nitelikli yatırımcılara satılan 5.270.000 TL nominal değerli, 308 gün vadeli, TRFZORN42029 ISIN kodlu bononun 3. Kupon Ödeme Dönemine İlişkin 244.912,71 TL'lik faiz ödemesi bugün itibarıyla yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822051


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