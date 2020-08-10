Piyasalar önemli döneme girdiler

10.08.2020 Pazartesi 13:29

Virüsle global mücadelede en önemli dönemece doğru ilerliyoruz. Özellikle Ağustos ayından itibaren birkaç aylık performans ve virüs grafiklerinin seyri normalleşme adımlarının başarısı ve geleceğinin belirlenmesi açısından oldukça önemli olacak.



Parasal teşviklerle ve Merkez Bankalarının yüksek performansı ile dengede kalan piyasaların pozitif tarafta kalabilmesi ve olumlu fiyatlama sürecini devam ettirebilmesi için ardışık verilerle netleşecek temel hikayenin de pozitif destek vermesi gerekecek.



Yani piyasaların beklentileri satın almaya devam edebilmesi için ekonomi adına sahada oluşacak gelişmelerin de iyiye gitmesi ve büyüme hikayelerinin de adım adım da olsa virüs etkisinden kurtulması beklenecek.



Bu süreç geciktikçe ve virüste yayılma hızı 2 dalga ihtimallerini de kapsayacak şekilde hızlanma gösterdikçe piyasalarda derin bir düzeltme yaşanma ihtimali de aynı oranda masada kalacak. Bu sebeple bu süreçte daha önce de belirttiğimiz gibi ekstra temkinli ilerlemek gerekiyor.



Virüsle ilgili süreçte en merakla beklenen Aşı ve tedavi ile gelişmeler ve haber akışı hem ABD hem AB’den bu sene sonu yada önümüzde ki senenin başı gibi tarihleri potansiyel gösterse de , bu konuda net konuşmanın zorluğu ve yapılan çalışmaların net pozitif sonuçlarının görülme ihtiyacı bu haberlerin şimdilik sözlü yönlendirmeden daha fazla etki yapmasını engelleyen faktör olmaya devam ediyor.



Almanya Ekonomi Bakanı Altmaier’in tekrar artan virüs vakalarından endişe duyduğunu açıklaması , Trump’ın en iyiye gitmek için bir süre daha virüs sürecinin negatif etkileriyle mücadele etmemiz gerekiyor şeklinde öne çıkan demeçleri kalıcı iyileşme için virüs grafiklerinin seyrinin ne kadar önemli olduğunu bize gösteriyor.



ABD BORSALARI TEŞVİK BEKLENTİLERİNDEN DESTEK ALMAYA DEVAM EDİYOR



Fed’in agresif parasal teşviklerine ve Trump’ın ekonomi için kamu tarafında aldığı teşvik önlemleri ve paketlere pozitif tepki veren ve fiyatlama noktasında virüs öncesine geri dönen ABD borsalarının bu performansını sürdürebilmesi yukarda belirttiğimiz virüsle ilgili sürecin nasıl ilerleyeceği ile oldukça ilgili görünüyor.



Özellikle teknoloji ve bilişim ağırlıklı Nasdaq endeksi’nin performansı, bizim gösterge olarak baktığımız SP500 Endeksi’nin de performansını olumlu etkilerken , SP500 Endeksi’nin pozitif süreçte kalabilmesi gelişmiş-gelişen bütün küresel borsalar için önemli olmaya devam edecek. Kritik destek noktalarından şimdilik teşvik desteğiyle uzak kalan Endeks’in yukarı yönlü yada en azından belirli bir bant içinde yatay tarafta kalabilmesi oldukça önemli olmaya devam ediyor.



SP500 Endeksi için kritik destek bölgesi 2900-3100 olarak belirlenirken , özellikle majör endekslerden olan ve dikkatle takip ettiğimiz Almanya’nın DAX Endeksi’nin 13.000 üzerine kalıcı çıkma gücü ve olası satışlarsa aşağıda 12.000-12.500 destek aralığının çalışma gücü oldukça önemli olacaktır.



GÖZLER DOLAR ENDEKSİ VE ALTIN TARAFINDA OLACAK



Piyasalarda süreçleri anlama adına Borsalar takip edilirken öne çıkan diğer takip edeceğimiz önemli grafikler ABD tahvilleri , Dolar Endeksi Petrol ve Altın olmaya devam ediyor. O tarafta altın haricinde şimdilik ılımlı seyir korunuyor olsa da , özellikle Dolar Endeksi’nin gelecek performansı yakından izlenecek.



Kuvvetli bir çıkış yaşayan ve hala yukarı yönlü performans ve daha yüksek hedefler görme ihtimalini koruyan Altın grafiklerinde teknik sinyal olarak aşırı alımdan kaynaklanan düzeltme ihtimalleri adına 2000 psikolojik eşiğinin çalışma gücü yakından izlenecek. Buranın altında kaldıkça düzeltmenin hızlanma ihtimali artarken ve eski rekorun bulunduğu 1900-1950 bölgesi hedef olurken , 2050-2085 üzerinde kuvvet kazanılması halinde ise yukarda 2100-2250 potansiyel direnç bölgesinin görülme ihtimalleri güçlenecektir.



Dolar Endeksi tarafında ise mevcut durumda gelinen 90-95 bandının ne kadar süre çalışacağı ve olası kırılımın ne yöne olacağı özellikle gelişen piyasalar ve gelişen piyasa para birimleri için oldukça önemli olacaktır.

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